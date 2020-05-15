Коронавирус
РосбалтВ Москве за сутки умерли 74 больных с коронавирусом
За сутки скончались 74 человека, отметили там. За день до этого в Москве умерли 68 пациентов с COVID-19.
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В Москве за последние сутки скончались 53 пациента с подтвержденным COVID-19
Первый канал13 мая в 00:01
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Политика
Путин поручил зачистить «СНИПы и хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин потребовал от правительства в ближайшее время представить конкретные предложения по упрощению административных процедур при строительстве.
Ведомости вчера в 09:39
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Единоборства
Фергюсон намекнул на бой с Нурмагомедовым
Известия 00:23
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Авто
В Европе стали продавать обновленный Jeep Compass
Европейские дилеры компании Jeep стали принимать заказы на кроссовер Compass 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс вчера в 05:14
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Происшествия
В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека
В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.
RT на русском 02:10
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости вчера в 09:02
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду
Goroday.ru вчера в 22:48
Хоккей
Cборная России по хоккею не будет играть в Риге на чемпионате мира 2021 года
Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает рокировку в составах группа на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 13 мая в 14:58
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс вчера в 00:03
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Политика
В России перечислили желающие выйти из состава Украины области
Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
Армия и оружие
Минобороны закончило испытания универсальной инженерной машины УБИМ
Военное обозрение вчера в 05:42
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 13 мая в 08:11
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Происшествия
В Новосибирской области выявили 64 случая коронавируса
В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 64 новых случая коронавирусной инфекции, об этом сообщили утром 16 мая в оперативном штабе.
АиФ Новосибирск 01:00
Общество
В России начали аннулировать июньские туры за границу
Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12