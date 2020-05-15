За сутки скончались 74 человека, отметили там. За день до этого в Москве умерли 68 пациентов с COVID-19.

В Москве за сутки умерли 74 больных с коронавирусом

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