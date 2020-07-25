Коронавирус
РИАМОДевять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по коронавирусу в Москве. За весь период эпидемии в городе умерло 4 398 пациентов с Covid-19.
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Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Известия вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor вчера в 21:11
Армия и оружие
Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.
Коммерсантъ 01:58
Политика
Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в День ВМФ
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 02:41
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО, миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Происшествия
Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве
Коммерсантъ вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак
В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru 24 июля в 19:58
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Экономика
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Эксперты посоветовали россиянам, какой банк лучше выбрать, чтобы открыть вклад.
ToDay News Ufa 01:32
Здоровье
Специалисты CDC назвали последствия коронавируса для молодых людей
Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что молодёжь, которая перенесла КОВИД-19, сталкивается с проблемами со здоровьем, о которых раньше не подозревала.
Evo-rus.com 02:33
Футбол
«Мариуполь» переиграл «Александрию» и вышел в финал плей-офф за путевку в Лигу Европы
В финальном матче плей-офф «Мариуполь» встретится с «Колосом». Матч состоится в Киеве 29 июля, а победитель получит путевку в Лигу Европы.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:25
Футбол
Капелло поделился мнением о победе «Реала» в чемпионате Испании
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе мадридского "Реала" в чемпионате Испании, передает Marca.
Газета.Ru 02:57
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов отписались друг от друга в Instagram
В июне Асмус и Харламов опубликовали информацию о том, что они приняли решение расстаться.
RuNews24.ru 02:13
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс вчера в 12:49
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Газета.Ru вчера в 09:26
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Экономика
Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары
Виро губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что был сильно удивлен информацией о том, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.
РИА Новости 02:48
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
В Японии создали разлагающиеся в воде пластиковые пакеты из тростника
Создатели инновационного материала, в состав которого входит сахарный тростник, утверждают, что в солёной воде пакеты, произведённые из него, полностью разложатся в течение одного года.
News.ru 01:59
Авто
Volkswagen Tayron X вышел на китайский рынок
Компания Volkswagen раскрыла цены и приступила к продажам нового кросс-купе Tayron X. Новинка разработана на базе Tiguan и выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае.
Автостат 24 июля в 08:24
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Кино
Netflix продлил «Принца-дракона» на всю сагу — впереди ещё 4 сезона!
Netflix всё же решил продлить мультсериал «Принц-дракон», третий сезон которого завершился ещё в ноябре 2019 года.
Игромания.ру вчера в 04:13