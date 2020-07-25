Коронавирус

РИАМОРИАМОДевять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по коронавирусу в Москве. За весь период эпидемии в городе умерло 4 398 пациентов с Covid-19.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

За последние сутки девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москвавчера в 16:26

В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

Известиявчера в 16:25

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:20

В Москве за сутки умерли 9 человек с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 16:23

В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 16:21

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:21

В Москве скончались ещё девять пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Известия вчера в 09:43
68
Шоу-бизнес

Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter

iReactor вчера в 21:11
Армия и оружие

Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе

Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.
Коммерсантъ 01:58
63
Политика

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в День ВМФ

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 02:41
118
Религия

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes

Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
3,1K
Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
1,7K
Происшествия

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО, миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
16
Происшествия

Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

Коммерсантъ вчера в 08:06
594
Происшествия

В заливе под Новосибирском нашли тело многодетной женщины

РБК 01:27
1
Шоу-бизнес

Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак

В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru 24 июля в 19:58
66
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
759
Экономика

Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада

Эксперты посоветовали россиянам, какой банк лучше выбрать, чтобы открыть вклад.
ToDay News Ufa 01:32
3
Здоровье

Специалисты CDC назвали последствия коронавируса для молодых людей

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что молодёжь, которая перенесла КОВИД-19, сталкивается с проблемами со здоровьем, о которых раньше не подозревала.
Evo-rus.com 02:33
2
Футбол

«Мариуполь» переиграл «Александрию» и вышел в финал плей-офф за путевку в Лигу Европы

В финальном матче плей-офф «Мариуполь» встретится с «Колосом». Матч состоится в Киеве 29 июля, а победитель получит путевку в Лигу Европы.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:25
Футбол

Капелло поделился мнением о победе «Реала» в чемпионате Испании

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе мадридского "Реала" в чемпионате Испании, передает Marca.
Газета.Ru 02:57
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов отписались друг от друга в Instagram

В июне Асмус и Харламов опубликовали информацию о том, что они приняли решение расстаться.
RuNews24.ru 02:13
2
Общество

Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
49
Происшествия

Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс вчера в 12:49
66
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru вчера в 09:26
399
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
24
Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
82
Происшествия

Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

РБК 02:38
27
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
536
Экономика

Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары

Виро губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что был сильно удивлен информацией о том, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.
РИА Новости 02:48
4
Политика

Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
829
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,1K
Общество

В Японии создали разлагающиеся в воде пластиковые пакеты из тростника

Создатели инновационного материала, в состав которого входит сахарный тростник, утверждают, что в солёной воде пакеты, произведённые из него, полностью разложатся в течение одного года.
News.ru 01:59
2
Авто

Volkswagen Tayron X вышел на китайский рынок

Компания Volkswagen раскрыла цены и приступила к продажам нового кросс-купе Tayron X. Новинка разработана на базе Tiguan и выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае.
Автостат 24 июля в 08:24
19
Общество

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
316
Кино

Netflix продлил «Принца-дракона» на всю сагу — впереди ещё 4 сезона!

Netflix всё же решил продлить мультсериал «Принц-дракон», третий сезон которого завершился ещё в ноябре 2019 года.
Игромания.ру вчера в 04:13
Главное