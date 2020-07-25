За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по коронавирусу в Москве. За весь период эпидемии в городе умерло 4 398 пациентов с Covid-19.

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

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