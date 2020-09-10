Напомним, что родители Владимира Таушанкова после гибели сына требовали возбудить уголовные дела по статьям 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.