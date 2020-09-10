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В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 4956 человек с COVID-19.В источнике
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Полит.ру

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

Полит.ру22:24
RT на русском

В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:16
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 22:14
ТАСС

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:03
РИА Новости

В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:04
REGNUM

В Москве за сутки скончались девять пациентов с COVID-19

REGNUMвчера в 16:09
Российская газета

В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом

Российская газетавчера в 16:10

Родителям застреленного Таушанкова снова отказали в возбуждении дела

Напомним, что родители Владимира Таушанкова после гибели сына требовали возбудить уголовные дела по статьям 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Екатеринбург Онлайн01:55

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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МВД готовит запрос ФРГ по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РИА Новости01:36
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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