Мария Арбатова высказала свое мнение о суде над Михаилом Ефремовым

Как видно из анонса, Арбатова раскрыла не только личные секреты, но и нелицеприятно высказалась о ряде звезд, в том числе о режиссере Константине Богомолове и телеведущей Ксении Собчак.