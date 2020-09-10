Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Эхо Москвы
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

По всей России коронавирусом заразились более 1 млн. чел.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве за сутки скончались девять пациентов с COVID-19

REGNUMвчера в 16:09
Российская газета

В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом

Российская газетавчера в 16:10
ТАСС

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:03
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались девять пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:02
RT на русском

В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:16
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 22:14
ИА Красная Весна

В Москве за сутки умерло еще 14 человек с коронавирусом

ИА Красная Весна9 сентября в 16:54

Мария Арбатова высказала свое мнение о суде над Михаилом Ефремовым

Как видно из анонса, Арбатова раскрыла не только личные секреты, но и нелицеприятно высказалась о ряде звезд, в том числе о режиссере Константине Богомолове и телеведущей Ксении Собчак.
Мария Арбатова высказала свое мнение о суде над Михаилом Ефремовым
Суть событийвчера в 09:21
7

Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
42

Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство.
Известия17:01

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
62

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
1,2K

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
187

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
1,2K

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,3K