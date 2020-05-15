Коронавирус
ТАССВ Москве за сутки умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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Политика
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса
Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
Газета.Ru 15:23
Авто
Минивэн GAC GN8 появится в России в июне
Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8.
Автостат 03:53
Кино
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова Артистка скончалась на 78-м году жизни.
Экспресс газета 04:25
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Общество
В Черногории задержан епископ СПЦ
Общественное телевидение России 07:44
Общество
Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился
После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
Общество
Трамп призвал открыть завод Tesla в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния разрешить Илону Маску открыть завод по производству автомобилей Tesla, работа которого была приостановлена из-за санитарных предписаний в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 мая в 13:45
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.
Автоновости дня вчера в 09:47
Игры
Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
CyberSport.ru 16:27
Экономика
Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов
В руках женщин в России находятся капиталы в размере 320 миллиардов долларов - это 11 строчка в рейтинге стран Европы по этому показателю.
РЕН ТВ 17:12
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей 13:00
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Наука
Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник
ТАСС Наука вчера в 08:36
Здоровье
Ученые обеспокоились риском суицида среди заразившихся коронавирусом
Ученые отметили, что во время тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году и вспышки атипичной пневмонии на Ближнем Востоке (MERS) в 2014 году инфицированные столкнулись с проблемами психического здоровья во время и после лечения в больницах.
Lenta.ru 18:43
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Наука
Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут
Проанализировав видео, ученые пришли к выводу, что капли слюны остаются в воздухе закрытого пространства от 8 до 14, в среднем – 12 минут.
ТАСС Наука 11:24
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости 14:14
Экономика
Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии
Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
Российская газета 03:30
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
Энергетика
США начали поднимать цены на нефть
Неожиданное снижение коммерческих запасов нефти в США на 0,7 миллиона баррелей привело к началу подъема цен на нефть.
Lenta.ru 02:37
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59