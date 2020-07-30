Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.
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Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Москве

Росбалт16:20

В Москве за сутки умерли 14 заболевших COVID-19

РБК16:08

Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Москве — оперштаб

Телеканал 360°16:34

Штаб: В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:02

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Взгляд.ру16:48

Оперштаб: За сутки в Москве от COVID умерли 14 человек

Российская газета16:44

В Москве умерли 12 пациентов с COVID-19

Мойка78вчера в 16:19
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ВДВ оснастят скоростными багги на базе бронеавтомобиля «Стрела»

Новый скоростной багги для ВДВ разрабатывается в России на базе новейшего семейства броневиков "Стрела".
ТАСС 17:12
Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
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Здоровье

105 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки

На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:34
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
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Автоспорт

Ферстаппен не собирается вставать на колено

Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news 15:31
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа

С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru вчера в 09:19
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Сильный дождь и град прогнозируется на Алтае. В ночь на 30 июля вероятны заморозки на территории Магаданской области.
Evo-rus.com 04:54
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Происшествия

Мошенники «подключились» к кредитам Альфа-банка

Сможет ли потерпевший избавиться от оформленного займа через суд Житель Москвы оказался должен Альфа-банку 1,5 млн руб. из-за потерянного телефона.
Коммерсантъ FM 12:27
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Происшествия

Суд Петербурга арестовал Стаса Барецкого на 5 суток из-за тонировки

В Петербурге Петродворцовый районный суд постановил арестовать на 5 суток эпатажного шоумена Стаса Барецкого – накануне вечером мужчину вновь остановили в Ломоносове на улице Красного Флота сотрудники ДПС из-за тонировки на его автомобиле ВАЗ-2114.
Петербургский дневник 15:36
Шоу-бизнес

Жена Эрнста показала фото прогулки с новорожденным

Актриса выложила в свой инстаграм-аккаунт первый снимок с третьим ребенком. На фото показана только детская коляска серого цвета.
Дни.ру вчера в 11:14
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Происшествия

Анализ не выявил наркотиков в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Московский Комсомолец 14:08
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Авто

Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class

В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru вчера в 07:53
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Экономика

Facebook отчитался о двукратном росте чистой прибыли

Чистая прибыль Facebook в II квартале 2020 года увеличилась на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в $5,1 млрд, сообщается в отчётности американской корпорации по US GAAP.
Rambler News Service 17:00
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Политика

МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 28 июля в 16:40
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Политика

Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Политика

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

РИА Новости 16:27
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Общество

Тульские вузы вошли в Национальный рейтинг университетов

Что касается тульских университетов, в рейтинг вошли два из них: ТулГУ (107 место) и Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого (230 место) Ознакомиться с полной версией рейтинга можно здесь.
Тульская пресса 08:03
Футбол

Президент киевского «Динамо» — игрокам: «Если с Луческу у вас не получится, тогда надо будет всех вас поменять»

Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда я не знаю, что надо делать. Тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас.
Sport24.ru 16:55
Экономика

PayPal перестанет обслуживать внутренние переводы по России

Сервис для платежей PayPal с 31 прекратит производить внутренние переводы по Российской Федерации.
ФедералПресс вчера в 00:58
Авто

Зеленая угроза. Как США, Европа и Китай лишат Россию нефтегазовых доходов

Есть и политическая выгода: снизится зависимость Евросоюза от стран — экспортеров нефти: России и ОПЕК.
Новая газета вчера в 14:20
Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
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Происшествия

Суд в Уганде приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы за убийство гориллы

Суд в Уганде приговорил браконьера к 11 годам лишения свободы за убийство гориллы.
RT на русском 16:39
Политика

Граница между Россией и Грузией откроется в августе 2020 года

Российский союз туриндустрии утверждает, что граница с Грузией будет открыта в сентябре.
RuNews24.ru 12:12
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Здоровье

Директор НИИ Склифосовского призвал москвичей продолжать ношение масок

Риск заражения коронавирусом сохраняется, в связи с этим ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются обязательными условиями.
Вечерняя Москва 09:04
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Наука

У 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2 выявили проблемы с сердцем

При исследовании специалисты провели МРТ для добровольцев и выявили, что проблемы и аномалии в работе сердца оказались у 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2.
Газета DAILY 15:15
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Космос

Кислород на Марсе впервые получат американские ученые

Новая разработка имеет компактные размеры и предназначена для получения из атмосферы Марса кислорода.
Evo-rus.com 09:23
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