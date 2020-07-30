«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

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