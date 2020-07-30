Коронавирус
RT на русскомВ Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.
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Армия и оружие
ВДВ оснастят скоростными багги на базе бронеавтомобиля «Стрела»
Новый скоростной багги для ВДВ разрабатывается в России на базе новейшего семейства броневиков "Стрела".
ТАСС 17:12
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
Здоровье
105 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки
На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:34
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Автоспорт
Ферстаппен не собирается вставать на колено
Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news 15:31
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru вчера в 09:19
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
Сильный дождь и град прогнозируется на Алтае. В ночь на 30 июля вероятны заморозки на территории Магаданской области.
Evo-rus.com 04:54
Происшествия
Мошенники «подключились» к кредитам Альфа-банка
Сможет ли потерпевший избавиться от оформленного займа через суд Житель Москвы оказался должен Альфа-банку 1,5 млн руб. из-за потерянного телефона.
Коммерсантъ FM 12:27
Происшествия
Суд Петербурга арестовал Стаса Барецкого на 5 суток из-за тонировки
В Петербурге Петродворцовый районный суд постановил арестовать на 5 суток эпатажного шоумена Стаса Барецкого – накануне вечером мужчину вновь остановили в Ломоносове на улице Красного Флота сотрудники ДПС из-за тонировки на его автомобиле ВАЗ-2114.
Петербургский дневник 15:36
Шоу-бизнес
Жена Эрнста показала фото прогулки с новорожденным
Актриса выложила в свой инстаграм-аккаунт первый снимок с третьим ребенком. На фото показана только детская коляска серого цвета.
Дни.ру вчера в 11:14
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Происшествия
Анализ не выявил наркотиков в крови погибшего рэпера Энди Картрайта
Московский Комсомолец 14:08
Авто
Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class
В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru вчера в 07:53
Экономика
Facebook отчитался о двукратном росте чистой прибыли
Чистая прибыль Facebook в II квартале 2020 года увеличилась на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в $5,1 млрд, сообщается в отчётности американской корпорации по US GAAP.
Rambler News Service 17:00
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 28 июля в 16:40
Политика
Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Общество
Тульские вузы вошли в Национальный рейтинг университетов
Что касается тульских университетов, в рейтинг вошли два из них: ТулГУ (107 место) и Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого (230 место) Ознакомиться с полной версией рейтинга можно здесь.
Тульская пресса 08:03
Футбол
Президент киевского «Динамо» — игрокам: «Если с Луческу у вас не получится, тогда надо будет всех вас поменять»
Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда я не знаю, что надо делать. Тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас.
Sport24.ru 16:55
Экономика
PayPal перестанет обслуживать внутренние переводы по России
Сервис для платежей PayPal с 31 прекратит производить внутренние переводы по Российской Федерации.
ФедералПресс вчера в 00:58
Авто
Зеленая угроза. Как США, Европа и Китай лишат Россию нефтегазовых доходов
Есть и политическая выгода: снизится зависимость Евросоюза от стран — экспортеров нефти: России и ОПЕК.
Новая газета вчера в 14:20
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Происшествия
Суд в Уганде приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы за убийство гориллы
Суд в Уганде приговорил браконьера к 11 годам лишения свободы за убийство гориллы.
RT на русском 16:39
Политика
Граница между Россией и Грузией откроется в августе 2020 года
Российский союз туриндустрии утверждает, что граница с Грузией будет открыта в сентябре.
RuNews24.ru 12:12
Здоровье
Директор НИИ Склифосовского призвал москвичей продолжать ношение масок
Риск заражения коронавирусом сохраняется, в связи с этим ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются обязательными условиями.
Вечерняя Москва 09:04
Наука
У 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2 выявили проблемы с сердцем
При исследовании специалисты провели МРТ для добровольцев и выявили, что проблемы и аномалии в работе сердца оказались у 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2.
Газета DAILY 15:15
Космос
Кислород на Марсе впервые получат американские ученые
Новая разработка имеет компактные размеры и предназначена для получения из атмосферы Марса кислорода.
Evo-rus.com 09:23