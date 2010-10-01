Общество

REGNUMREGNUMВ Москве за сутки выявили 1065 случаев заражения коронавирусом

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Москва, 17 июня 2020, 11:06 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1065 носителей коронавируса. Об этом сообщили в московском оперштабе.
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