Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом

В Москве в течение суток выявлено 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В Москве за сутки выявили 114 случаев коронавируса

News.ru05:15

Половина случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки приходится на Москву

Красная весна05:11

В Москве за сутки зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом

Аргументы недели05:45

В Москве за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом

RT на русском05:09

В Москве за сутки 157 человек заразились коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 04:22

165 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Московском регионе

РИАМОвчера в 04:44

В Москве за сутки зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом

ТК Звезда26 марта в 04:27
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Общество

Власти Чечни вводят жесткий карантин в регионе из-за коронавируса

Власти Чеченской Республики ввели жесткий карантин в регионе из-за коронавируса.
Газета.Ru 17:12
Общество

В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец 16:42
Общество

Шевченко сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал эпидемию коронавируса в Европе.Я пережил похожий момент, когда мне было 9 лет.
Soccer.ru 08:59
Происшествия

Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.
REGNUM 12:53
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия 17:44
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Футбол

Футболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату

Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
ProstoProSport 15:47
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 02:00
Общество

Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 16:32
Общество

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Известия 16:56
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Политика

Трамп объяснил лидерство США в мире по числу заражений коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Российская газета 26 марта в 21:47
Происшествия

Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Газета.Ru 11:35
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru вчера в 19:29
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 15:58
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
Здоровье

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия вчера в 09:56
Общество

В Ухане метро возобновило работу

В китайском Ухане, который стал очагом распространения COVID-19, с сегодняшнего дня метрополитен возобновил свою работу.
Газета Кемерова 02:29
Общество

Российского миллиардера госпитализировали в больницу в Коммунарке

РИА Новости 16:21
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
РБК 13:48
Общество

Власти Испании решили ужесточить карантин

В Испании местные власти приняли решение ввести новые карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.
ФАН 17:39
Общество

В Калининградской области открыто около 18,5 тысяч вакансий

В ведомтсве, по словам губернатора, людям смогут помочь с поиском работы, так как сейчас открыто порядка 18,5 тысяч вакансий.
Каскад 13:19
Общество

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Известия 17:34
Общество

Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса

Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 09:28
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Здоровье

В России могут начать лечить коронавирус препаратом против малярии

Ведомости 08:58
Шоу-бизнес

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева возмутилась из-за толп несоблюдающих самоизоляцию людей в Москве.
Газета.Ru 16:49
Общество

«Час Земли» пройдет на Дону в эту субботу

По всему миру 28 марта пройдет акция «Час Земли».
1rnd.ru 26 марта в 03:37
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