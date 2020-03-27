В Москве в течение суток выявлено 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом

Происшествия Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.

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Общество Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.

Общество Гордон Браун предложил создать мировое правительство Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.

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Общество Власти Испании решили ужесточить карантин В Испании местные власти приняли решение ввести новые карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.

Общество Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.