Коронавирус
REGNUMВ Москве за сутки выявили 1359 случаев заражения коронавирусом
Москва, 15 июня 2020, 11:12 — REGNUM За минувшие сутки в Москве подтверждено 1359 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июня сообщили в московском оперативном штабе.
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В России за сутки выявили еще 8 246 новых случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение Россиивчера в 03:51
В Саудовской Аравии за сутки выявили 4233 случая заражения коронавирусом
РИА ТВОИ Новости14 июня в 10:29
За последние сутки в России выявили 8 706 новых случаев заражения коронавирусом
Ореанда-Новости13 июня в 04:13
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:51, Ашберн
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В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru вчера в 09:11
Финансы
Курс рубля к доллару обновил минимум июня
К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 коп. до 70,4 руб. — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро: европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы.
Вести.Ru вчера в 03:55
Кино
Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков
Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv вчера в 09:18
Футбол
Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России
Знаменитый футбольный чиновник из Швейцарии Зепп Блаттер заявил, что был в восторге от уровня проведения чемпионата мира 2018 года.
ProstoProSport 01:54
Происшествия
Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске
ТАСС вчера в 13:12
Происшествия
Адвокат заявил о «тяжелом самочувствии» Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.
Аргументы недели 00:49
Общество
В России за сутки выявлено 8248 заразившихся коронавирусом, всего — 545 458
В России за последние сутки зарегистрировано 8248 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:34
Происшествия
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте
Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске.
Вести.Ru 02:25
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня
В столице за сутки от коронавируса умерли 52 человека, всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19.
РБК 02:21
Общество
В Татарстане за сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом
В Татарстане выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, три из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 03:34
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
Музыка
Объявлены даты проведения Евровидения в 2021 году
Международный конкурс песни Евровидение озвучил даты проведения музыкального мероприятия в следующем году.
Smolnarod.ru 01:21
Общество
Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК вчера в 21:44
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru 14 июня в 13:47
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Кино
На экраны вскоре выйдет новый сериал с Ефремовым
Киносервис Start проанонсировал премьеру — в ближайшее время там выйдет российский сериал «Вампиры средней полосы».
Inc-news.ru вчера в 14:29
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Общество
Роспотребнадзор потребовал от отелей отчета о заселении неженатых пар
Руководство отелей будет самостоятельно отслеживать порядок заселения постояльцев, сообщили официальные представители Роспотребнадзора.
Политическая Экспертиза 14 июня в 11:51
Общество
Законопроект «Единой России» об удаленной работе внесут в Госдуму
16 июня в Госдуму будет внесен законопроект "Единой России" об удаленной работе.
Вести.Ru вчера в 22:23
Гаджеты
Для Xiaomi Mi 10 появилась прошивка на основе бета-версии Android 11
Помимо Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro Android 11 Beta 1 уже получили OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, скоро новая прошивка должна выйти для Oppo Find X2, Find X2 Pro, POCO F2 Pro, Realme X50 Pro и ряда других смартфонов.
iXBT.com вчера в 11:24
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Экономика
Взносы для туроператоров снижены в четыре раза
Правительство РФ в четыре раза снизило размер взносов в фонды ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма.
Российская газета 02:47
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51