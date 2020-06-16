Москва, 15 июня 2020, 11:12 — REGNUM За минувшие сутки в Москве подтверждено 1359 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июня сообщили в московском оперативном штабе.

В Москве за сутки выявили 1359 случаев заражения коронавирусом

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