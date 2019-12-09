На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков. Такие данные привел Центр организации дорожного движения. Нарушителям напомнят о необходимости соблюдать режим.

В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков

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