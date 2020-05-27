В Москве за сутки выявлено 2 190 случаев заражения коронавирусом, это минимальное суточное значение в мае, следует из данных оперативного штаба. Общее число инфицированных - 171 443.

В Москве отмечено минимальное в мае число заразившихся коронавирусом

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