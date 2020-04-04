Коронавирус
РИА НовостиВ Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы. Это меньше, чем днем ранее, когда коронавирус обнаружили у 448 человек. Общее число заболевших в столице достигло 3357.
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Общество
Собянин: строительство Вороновской больницы перешло в следующую стадию
Основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены, рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Происшествия
В Мурманске предотвратили теракт
В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Общество
Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку
На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Авто
В Сети показали Lada Niva Limited Edition 1980 года
Продажей рестайлинговых версий Lada Niva занимались несколько местных дилеров, в числе которых был Deutsche Lada Automobil GmbH, который занимался не просто дооснащением автомобилей волжского автогиганта, но и, по сути, создавал мелкосерийные спецверсии.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Политика
Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли
Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Общество
COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию
"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Общество
Еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве
В столице скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой
Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
Музыка
РБК запустил онлайн-квартирник с артистами и музыкантами в самоизоляции
Проект создан в виде онлайн-квартирника с джазом, песнями под гитару, классической музыкой в диапазоне от виолончели до фортепиано, стихами и рассказами, которые записывают для РБК музыканты, театральные артисты, писатели и драматурги.
Общество
Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19
Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Общество
Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области
В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
МИД оценил отказ ряда стран отменить санкции на фоне коронавируса
Россия сочла возмутительным нежелание ряда стран отменить санкции, ставящие жителей наиболее уязвимых государств на грань выживания.
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Общество
Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина
Как сообщал мэр краевого центра, ранее выданные пропуска перестанут действовать 5 апреля Краснодар, 4 апреля.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Спорт
Юлия Ефимова отпраздновала день рождения огненным пляжным фото
Последнее фото сделано в Нью-Йорке. Читайте также: Ефимова делится в инстаграме горячими фото в купальнике и без.
Общество
Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян
Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.
Наука
Стало известно, как храп влияет на мозговую активность
Ученые провели исследование, в ходе которого им удалось понять, как мозговая деятельность связана с храпом.
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Общество
Ограничены въезд и выезд из Омска
С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Кино