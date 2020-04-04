Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы. Это меньше, чем днем ранее, когда коронавирус обнаружили у 448 человек. Общее число заболевших в столице достигло 3357.
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В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса COVID-19

Свободная Пресса04:21

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Власти Москвы заявили о 434 новых случаях заражения коронавирусом

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Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

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