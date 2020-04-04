За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы. Это меньше, чем днем ранее, когда коронавирус обнаружили у 448 человек. Общее число заболевших в столице достигло 3357.

В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Происшествия В Мурманске предотвратили теракт В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Происшествия В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Авто В Сети показали Lada Niva Limited Edition 1980 года Продажей рестайлинговых версий Lada Niva занимались несколько местных дилеров, в числе которых был Deutsche Lada Automobil GmbH, который занимался не просто дооснащением автомобилей волжского автогиганта, но и, по сути, создавал мелкосерийные спецверсии.

Политика Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Музыка РБК запустил онлайн-квартирник с артистами и музыкантами в самоизоляции Проект создан в виде онлайн-квартирника с джазом, песнями под гитару, классической музыкой в диапазоне от виолончели до фортепиано, стихами и рассказами, которые записывают для РБК музыканты, театральные артисты, писатели и драматурги.

Общество Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19 Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.