На 4 апреля в столице выявлено 3357 случаев заболевания COVID-19. Накануне сообщалоь о 2923 случаев. Таким образом за сутки число заболевших увеличилось на 434 человека.

В Москве за сутки заболели коронавирусом 434 человека

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