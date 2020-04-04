Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве за сутки заболели коронавирусом 434 человека

На 4 апреля в столице выявлено 3357 случаев заболевания COVID-19. Накануне сообщалоь о 2923 случаев. Таким образом за сутки число заболевших увеличилось на 434 человека.
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В Москве за сутки выявили 434 заболевших коронавирусом

РБК03:51

В Москве за сутки заболели коронавирусом 434 человека

Московский Комсомолец03:53

Число заболевших коронавирусом в Москве за сутки выросло на 434

Forbes03:51

434 против 448: в Москве сократилось число заболевших коронавирусом за сутки

Суть событий04:28

Число заболевших коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 434

Life.ru03:48

Статистика COVID-19: какие регионы лидируют по числу заболевших коронавирусом в РФ

ТК Звезда04:48

В Москве за сутки коронавирусом заболели 29 детей

TV BRICS01 апреля в 05:00
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Общество

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 04:31
Здоровье

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
РИА Новости вчера в 14:48
Общество

Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ

Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 05:19
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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

Диктатор Третьего рейха Адольф Гитлер мог отдать Берлин ради сохранения Будапешта.
iReactor 05:37
Общество

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Новый Калининград.Ru 04:19
Транспорт

На всех въездах в Ростов ограничили движение

Сегодня на всех въездах Ростова выставили дополнительные экипажи ДПС при поддержке сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Rostof.ru 04:48
Футбол

Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю.
Чемпионат вчера в 20:28
Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru вчера в 22:51
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Игры

Появилась информация о сроках релиза Resident Evil 4 Remake

REGNUM вчера в 20:39
Общество

Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»

Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 02:09
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Вечерняя Москва 02:10
Происшествия

В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
РИА Новости 05:21
Политика

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Tkgorod.ru 04:09
Общество

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Life.ru вчера в 22:45
Происшествия

В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19

В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
BFM.ru 05:24
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Вести.Ru 05:24
Происшествия

Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина

В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Газета.Ru 05:09
Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Газета.Ru 04:50
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука вчера в 20:43
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
Общество

В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у трех человек

В Челябинской области коронавирус подтвержден еще у трех человек, сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямого эфира в Instagram.
Znak.com 03:18
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