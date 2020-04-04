Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве за сутки заболели коронавирусом 434 человека
На 4 апреля в столице выявлено 3357 случаев заболевания COVID-19. Накануне сообщалоь о 2923 случаев. Таким образом за сутки число заболевших увеличилось на 434 человека.
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Общество
За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху
Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
Общество
Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ
Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
Диктатор Третьего рейха Адольф Гитлер мог отдать Берлин ради сохранения Будапешта.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Транспорт
На всех въездах в Ростов ограничили движение
Сегодня на всех въездах Ростова выставили дополнительные экипажи ДПС при поддержке сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Футбол
Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса
По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю.
Общество
Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Игры
Появилась информация о сроках релиза Resident Evil 4 Remake
Общество
Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»
Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Происшествия
В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
Политика
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Общество
Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину
Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Происшествия
В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19
В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию
"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Происшествия
Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина
В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у трех человек
В Челябинской области коронавирус подтвержден еще у трех человек, сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямого эфира в Instagram.