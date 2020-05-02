Всего в стране выявлено 124 054 случая заражения COVID-19. С начала эпидемии умерли 1 222 человека.

В России за сутки зафиксировано 9 623 случая заражения коронавирусом

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 1,1K

Общество Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава. 2,4K

Общество Росгвардия начала следить за москвичами с помощью беспилотников «В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолеты и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — сказали в ведомстве. 312

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Здоровье Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина. 5

Происшествия Врач выпал из окна райбольницы под Воронежем В ночь на 2 мая в Новоусмановкой райбольнице произошло ЧП. Александр Шулепов выпал из окна на 2-м этаже медучреждения. 2K

Общество Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что если сегодня жители России нарушат режим самоизоляции, то после майских праздников возможно ужесточения ограничений, которые были введены из-за коронавируса. 2,4K

Политика Экс-канцлер Германии назвал бессмысленными санкции против России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа. 448

Экономика Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500% Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ. 39

Общество Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов. 104

Футбол Завтра итальянские клубы смогут возобновить тренировки Правительство Италии разрешило местным футбольным клубам возобновить тренировки с понедельника, сообщает Football Italia.

Общество В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. 2

Общество 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области. 385

Общество «Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза. 1,2K