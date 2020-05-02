Коронавирус
Говорит МоскваВ России за сутки зафиксировано 9 623 случая заражения коронавирусом
Всего в стране выявлено 124 054 случая заражения COVID-19. С начала эпидемии умерли 1 222 человека.
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В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом
Rambler News Serviceвчера в 04:46
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:25, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за год вышел в свет
30 апреля певцу Андрею Губину исполнилось 46 лет. Близкие друзья устроили ему праздник в Подмосковье.
RuNews24.ru 08:08
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Росгвардия начала следить за москвичами с помощью беспилотников
«В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолеты и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — сказали в ведомстве.
Lenta.ru 08:56
Политика
Песков пообещал 9 мая выпить рюмку водки и спеть «День Победы»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы».
РБК 07:07
Космос
Индустрия малых спутников требует стандартизации — Bryce Space Tech
Индустрия разработки и изготовления малых спутников требует большей стандартизации.
ИА Красная Весна вчера в 07:36
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
РИА Новости 04:06
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Происшествия
Врач выпал из окна райбольницы под Воронежем
В ночь на 2 мая в Новоусмановкой райбольнице произошло ЧП. Александр Шулепов выпал из окна на 2-м этаже медучреждения.
Kursk.com вчера в 10:27
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что если сегодня жители России нарушат режим самоизоляции, то после майских праздников возможно ужесточения ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Республика Татарстан 01 мая в 10:16
Футбол
Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ
Нужно хотя бы удержаться в 16 команд, поскольку ничего не делается, лишь разговоры.
Vprognoze.ru 07:24
Политика
Экс-канцлер Германии назвал бессмысленными санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Экономика
Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%
Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.
ТАСС 08:43
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
Футбол
Завтра итальянские клубы смогут возобновить тренировки
Правительство Италии разрешило местным футбольным клубам возобновить тренировки с понедельника, сообщает Football Italia.
Спорт-Экспресс 08:18
Общество
В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице
В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.
РБК вчера в 05:22
Кино
Премьера нового фильма о «Трансформерах» запланирована на 2022 год
Новые фильмы из вселенной Трансформеров появятся летом 2022 года. Проектом как и раньше занимается голливудская студия Paramount.
iReactor 09:17
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:29
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Политика
Лукашенко решил не отменять белорусский парад Победы
Газета.Ru 09:23
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21