Коронавирус

ТАССТАССВ Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек. Об этом сообщается в воскресенье на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
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В Москве за сутки выявлено 536 новых случаев заражения COVID-19

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