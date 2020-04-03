Коронавирус
ТАССВ Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом
Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек. Об этом сообщается в воскресенье на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
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В Москве зафиксировано 448 новых случаев заражения коронавирусом
Московский Комсомолец03 апреля в 03:43
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