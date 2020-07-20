Коронавирус
РБКВ Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией
В Москве за последние сутки выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Столица остается на первом месте по числу новых заболевших.
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Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Авто
Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля
Тарантас Ньюс 00:42
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Кино
«Гардемарины-5» снимут в Крыму: Светлана Дружинина объявила о начале работы над проектом
Четвертая часть проекта, работа над которым продолжалась аж с 1991 года, но постоянно замораживалась из-за отсутствия финансирования (бюджет костюмированной исторической мелодрамы оценивается в 330 миллионов рублей), по словам Дружининой, все-таки доснята.
Комсомольская правда 18 июля в 07:45
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице
Почти на 90% в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости 00:57
Здоровье
Корректировка двух сахалинских законов должна улучшить жизнь инвалидов
Министр соцзащиты Сахалинской области Елена Касьянова рассказала об изменениях, которые предлагается внести в региональный закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" и статью 12 закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области".
Сахалин.Инфо 04:13
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском вчера в 15:32
Гаджеты
Опубликованы снимки смартфона Xiaomi Mi Mix 2020
В Сети появились снимки, демонстрирующие внешний вид смартфона от китайской компании Xiaomi Mi Mix 2020.
Vevby.ru 18 июля в 13:46
Единоборства
Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом
Чемпионат 02:01
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Происшествия
Фонтан горячей воды повредил автомобили в Барнауле
Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.
REGNUM 04:06
Общество
Трое жителей умерли от коронавируса за сутки в Мурманской области
По новым данным регионального штаба по предупреждению распространения в области новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки на 20 июля в Мурманской области заразились коронавирусом еще 172 жителя, 3 умерли, 52 летальных случая зарегистрировано с начала эпидемии на 20 июля.
Kursk.com 04:07
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Здоровье
Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19
Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом, сообщила журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Боброва.
РИА Новости 04:07
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Политика
В Германии попросили конгрессменов США не выводить войска
В Германии премьер-министры четырех земель — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — попросили в совместном письме 13 американских конгрессменов воспрепятствовать планам президента США Дональда Трампа о выводе почти 10 тысяч военных из их страны.
Lenta.ru 02:33