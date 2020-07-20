В Москве за последние сутки выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Столица остается на первом месте по числу новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией

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