Коронавирус

РБКРБКВ Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией

В Москве за последние сутки выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Столица остается на первом месте по числу новых заболевших.
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