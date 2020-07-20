Коронавирус

РБКРБКВ Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией

В Москве за последние сутки выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Столица остается на первом месте по числу новых заболевших.
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Есть снижение: За сутки в Петербурге 195 человек заразились COVID-19

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В Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией

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Коронавирус выявили у 578 человек за сутки в Москве

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Происшествия

Полицейский через WhatsApp извинился перед митинговавшим россиянином

В Петропавловске-Камчатском начальник городской полиции через WhatsApp дважды принес извинения задержанному организатору первомайского митинга Александру Зайцеву .
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Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

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Скончалась актриса Марина Макарова

Актриса Марина Макарова умерла в возрасте 45 лет. О смерти актрисы рассказали в Костромском камерном драматическом театре.
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Авто

Новый седан Kia K5 получил длиннобазную версию

Компания KIA представила в Китае длиннобазную версию нового седана KIA K5.
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Оказалось, кадр обнаженной мамы сделала 9-летняя дочь от режиссера Константина Богомолова. Пост появился в Instagram Мороз.
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Армия и оружие

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Игры

Переход на Unreal Engine 5 заставит игры значительно «потяжелеть»

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В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы разрешить конфликт внутри страны.
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В Саратовской области коронавирусом заразились 27 детей до года

По статистике ведомства, в Саратовской области среди детей зарегистрировано 424 случая коронавирусной инфекции - это чуть больше 5% от общего количества.
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В Саратове неизвестный «заминировал» вокзал

Сегодня, 20 июля, в Саратове неизвестный заявил об опасности совершения террористического акта на двух вокзалах.
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований

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В РФПИ назвали способ остановить вторую волну пандемии в России

Запланированное на август массовое производство вакцины от COVID-19 в России может остановить вторую волну пандемии коронавирусной инфекции.
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