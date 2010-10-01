Как писал NEWS.ru, к 1 июля число жертв связанных с коронавирусом заболеваний в мире за сутки выросло на 5696 человек и достигло 510 632. Всего к 08:00 мск в мире фиксировалось 10 450 628 заболевших COVID-19. За прошедшие 24 часа выявлено 172 170 новых случаев.

В Москве за сутки выявили 611 заболевших коронавирусом

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