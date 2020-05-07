В России за прошедшие сутки выявили 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Как и прежде, на первом месте по числу ежедневного прироста заболевших находится Москва. Там за сутки выявили 6 703 случая заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.

В Москве за сутки выявили 6 703 случая заражения коронавирусом

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