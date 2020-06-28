В России за минувшие сутки зафиксировали 6791 новый случай коронавируса. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии составляет 634 437.

За сутки в России зарегистрировали 6791 случай коронавируса

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