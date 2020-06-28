Коронавирус
ИзвестияЗа сутки в России зарегистрировали 6791 случай коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировали 6791 новый случай коронавируса. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии составляет 634 437.
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Наибольшее число заболевших коронавирусом за минувшие сутки выявили в Москве
Аргументы неделивчера в 04:10
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Политика
Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.
РБК 07:59
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru 26 июня в 08:29
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Рекордное число случаев коронавируса выявили за сутки в США
Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в США за последние сутки.
ФАН вчера в 04:50
Политика
Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды
Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Политика
Путин объяснил, почему Россия помогала Европе во время пандемии
Россия оказывала помощь странам Европы во время пандемии COVID-19 не по политическим соображениям, а поскольку им было тяжело, и они об этом попросили, заявил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:27
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Происшествия
Пожилых супругов убили в Тамбовской области
Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Общество
В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса
За последние сутки в РФ коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:48
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Piter.tv вчера в 13:48
Происшествия
«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции
Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
Футбол
«Лестер» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Sports.ru 06:10
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России в декабре 2020 года
Атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» передадут на вооружение Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года.
Kazanfirst.ru 07:12
Общество
Хакеры попытались взломать систему онлайн‑голосования по поправкам в Конституцию
Хакеры попытались взломать систему электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, однако злоумышленников быстро вычислили и не дали им повлиять на ход и результаты голосования, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
РИАМО 08:15
Наука
Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось
Evo-rus.com 26 июня в 11:43
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец 05:36
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00