Коронавирус

ИзвестияИзвестияЗа сутки в России зарегистрировали 6791 случай коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 6791 новый случай коронавируса. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии составляет 634 437.
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В России за сутки зафиксирован 6791 случай заражения коронавирусом

Говорит Москва03:49

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве

News.ruвчера в 04:09

За сутки в России зарегистрировали 6791 случай коронавируса

Известия03:46

В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:50

Наибольшее число заболевших коронавирусом за минувшие сутки выявили в Москве

Аргументы неделивчера в 04:10

В России за сутки выявили 6791 новый случай коронавируса

RT на русском03:47

За сутки в России выявили 6800 случаев заражения коронавирусом

Республика Татарстан26 июня в 04:14
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Политика

Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.
РБК 07:59
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Спорт

Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

Pravda.Ru 26 июня в 08:29
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,2K
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
829
Общество

Рекордное число случаев коронавируса выявили за сутки в США

Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в США за последние сутки.
ФАН вчера в 04:50
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Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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Политика

Путин объяснил, почему Россия помогала Европе во время пандемии

Россия оказывала помощь странам Европы во время пандемии COVID-19 не по политическим соображениям, а поскольку им было тяжело, и они об этом попросили, заявил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:27
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
1,1K
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
209
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
189
Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Происшествия

Пожилых супругов убили в Тамбовской области

Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
5
Происшествия

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
327
Общество

В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса

За последние сутки в РФ коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:48
323
Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
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Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
1,6K
Армия и оружие

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Piter.tv вчера в 13:48
60
Происшествия

«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции

Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
Футбол

«Лестер» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Sports.ru 06:10
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России в декабре 2020 года

Атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» передадут на вооружение Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года.
Kazanfirst.ru 07:12
8
Общество

Хакеры попытались взломать систему онлайн‑голосования по поправкам в Конституцию

Хакеры попытались взломать систему электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, однако злоумышленников быстро вычислили и не дали им повлиять на ход и результаты голосования, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
РИАМО 08:15
Наука

Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось

Evo-rus.com 26 июня в 11:43
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Шоу-бизнес

Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова

На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец 05:36
2
Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
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