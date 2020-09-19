В Москве за последние сутки зарегистрировали 825 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб. Это максимальный показатель по суточному приросту заболевших в столице с 25 июня, когда количество зараженных составило 885 человек.

С чего всё началось Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов. Екатеринбург Онлайн вчера в 11:04