В Москве за сутки выявили 825 новых случаев коронавируса
В Москве за последние сутки зарегистрировали 825 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб. Это максимальный показатель по суточному приросту заболевших в столице с 25 июня, когда количество зараженных составило 885 человек.В источнике
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Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04
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