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РБК
РБК

В Москве за сутки выявили 825 новых случаев коронавируса

В Москве за последние сутки зарегистрировали 825 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб. Это максимальный показатель по суточному приросту заболевших в столице с 25 июня, когда количество зараженных составило 885 человек.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбург Онлайн

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04
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ТАСС

В РФ впервые за два месяца число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 6 тыс

ТАСС07:05
РИА Новости

В России впервые с июля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом

РИА Новости03:54
Интерфакс

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

Интерфакс03:31
Коммерсантъ

В России впервые с июля выявлено шесть тысяч заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:36
Дождь

В России впервые за два месяца выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19

Дождь03:34
Фонтанка.Ру

По России более шести тысяч новых случаев коронавируса впервые за два месяца. В Петербурге также продолжается рост заболеваемости

Фонтанка.Ру03:36
РБК

В Москве за сутки выявили 825 новых случаев коронавируса

РБК04:07

В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

Специалисты ожидают в России незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в комментарии ТАСС.
В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России
Ведомости06:01
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице
Rambler News Service17 сентября в 04:48
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Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

На продолжающемся в Тюмени летнем чемпионате России по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км. Ее победителем стал Семен Сучилов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ.
Российская газета06:07

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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