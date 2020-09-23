РБК 8

В Москве за последние сутки обнаружили 970 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Москве диагностировали у 279 358 человек.