В Москве за сутки выявили 970 случаев заражения коронавирусом
В Москве за последние сутки обнаружили 970 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Москве диагностировали у 279 358 человек.В источнике
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В России за сутки выявили более 6000 случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение России20 сентября в 06:18
Число заразившихся COVID-19 в РФ за сутки достигло максимума за 2 месяца
Московский Комсомолец20 сентября в 05:19
Больше шести тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
АМИТЕЛ20 сентября в 05:10