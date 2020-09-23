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РБК
РБК

В Москве за сутки выявили 970 случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки обнаружили 970 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Москве диагностировали у 279 358 человек.В источнике
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Евразия Daily

В России за сутки 6431 заразившихся Covid-19, это новый максимум с 13 июля

Евразия Daily03:55
1pnz.ru

В России более 6 тысяч зараженных COVID-19 за сутки

1pnz.ru20 сентября в 05:21
ТАСС

В Подмосковье за сутки выявили 215 заразившихся коронавирусом

ТАСС03:40
Общественное телевидение России

В России за сутки выявили более 6000 случаев заражения коронавирусом

Общественное телевидение России20 сентября в 06:18
РБК

В Москве за сутки выявили 970 случаев заражения коронавирусом

РБК04:45
Московский Комсомолец

Число заразившихся COVID-19 в РФ за сутки достигло максимума за 2 месяца

Московский Комсомолец20 сентября в 05:19
АМИТЕЛ

Больше шести тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

АМИТЕЛ20 сентября в 05:10

Group-IB обнаружила мошеннические письма от имени РБК

По данным Group-IB, группировка OldGremlin начала атаки на российские организации с конца марта: злоумышленники рассылали фишинговые письма по финансовым организациям, а также атаковали стоматологическую клинику и металлургические компании.
Коммерсантъ05:13

Более 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали в Черном море суда НАТО

По информации издания «Актуальные новости», силами Военно-морского флота России при приближении к границам России были заблокированы в акватории Черного моря три боевых корабля, принадлежащих странам-участницам НАТО.
Topdaynews.ru04:38
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Аксенов поручил расследовать отказы в госпитализации с пневмонией

«По каждому обращению, где люди с тяжёлыми пневмониями жалуются, что их не госпитализируют, персонально мне каждый день докладываете в телефонном режиме», – дал поручение министру здравоохранения республики Игорю Чемоданову Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь04:22
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Мэром Владимира стал Андрей Шохин

Андрей Шохин родился 5 октября 1961 года в городе Владимире, работал учителем физики и математики, в 2002 году был избран депутатом городского Совета, с 2005 по 2010 годы занимал должность замглавы Владимира, с 2011 года - глава администрации Владимира.
ТАСС05:26
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Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Национальная служба новостейвчера в 15:20
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«Ночные охотники» и «Аллигаторы» подключились к учениям «Кавказ-2020»

Ударные вертолеты Ми-28 («Ночной охотник») и К-52 («Аллигатор») армейской авиации нанесли ракетный удар по условному противнику на полигоне Капустин яр под Астраханью в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», сообщили в Минобороны России.
Взгляд.ру22:41