Коронавирус
MOS.newsВ Москве за сутки коронавирус выявили у 2367 человек
Москве за сутки выявили коронавирус у 2367 человек. Это наибольший показатель по стране.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices вчера в 09:05
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Экономика
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Армия и оружие
Минобороны РФ закажет для ВКС 76 истребителей-бомбардировщиков Су-34
Москва, 28 мая 2020, 23:47 — REGNUM Минобороны РФ согласовало содержание контракта на следующую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает 28 мая газета «Известия» со ссылкой на неназванные военные источники.
REGNUM 28 мая в 16:47
Футбол
Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву
Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45
Спорт
WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на критику в свой адрес со стороны президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова по поводу отстранения всех российских спортсменов от соревнований на четыре года из-за изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 05:50
Путешествия
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Армия и оружие
США хотят отправить своих военных в Тунис из-за России
Глава африканского командования Стивен Таунсенд отметил, что Россия и «дальше раздувает пламя ливийского конфликта», поэтому региональная безопасность в Северной Африке вызывает «повышенную озабоченность».
RuNews24.ru 07:11
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика
США введут санкции против Китая
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт санкции против официальных властей Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга.
Expert.ru вчера в 16:29
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Происшествия
Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота
Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Политика
В Европе подвергли критике решение США о санкциях в отношении Тегерана
Власти Франции, Германии и Великобритании в обнародованном совместном заявлении подвергли критике решение Соединенных Штатов о выходе из ядерной сделки с Тегераном и введении дополнительных санкций в отношении Ирана.
Российская газета 06:59
Здоровье
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
Наука
В древнем израильском храме найден каннабис
В алтаре в древнем израильском святилище, которое первоначально находилось в Тель-Араде в долине Беэр-Шева, были обнаружены конопля и ладан.
Ридус 05:52
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
В Москве автоматически продлили все рабочие пропуска
«Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня», — сообщила пресс-служба.
РБК 06:50
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Футбол
Аршавин: «Зенит» ответил «Барселоне», что готов обменять меня на Месси
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной РФ Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о несостоявшемся трансфере в испанскую "Барселону" летом 2008 года.
МК-Спорт 04:49
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом
Ученые обнаружили на найденных останках следы представителей других аллозавров, что свидетельствует о возможном каннибализме.
Экономика сегодня вчера в 04:36
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает игры вселенной Borderlands
Экономика сегодня 02:33