Москве за сутки выявили коронавирус у 2367 человек. Это наибольший показатель по стране.

В Москве за сутки коронавирус выявили у 2367 человек

Гаджеты Apple начала продавать восстановленные iPhone XR Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом. 10

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 5,6K

Футбол Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.

Спорт WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на критику в свой адрес со стороны президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова по поводу отстранения всех российских спортсменов от соревнований на четыре года из-за изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 516

Политика США введут санкции против Китая Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт санкции против официальных властей Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга. 8

Политика Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд. 386

Происшествия Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов. 3

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 230

Политика В Европе подвергли критике решение США о санкциях в отношении Тегерана Власти Франции, Германии и Великобритании в обнародованном совместном заявлении подвергли критике решение Соединенных Штатов о выходе из ядерной сделки с Тегераном и введении дополнительных санкций в отношении Ирана.

Наука В древнем израильском храме найден каннабис В алтаре в древнем израильском святилище, которое первоначально находилось в Тель-Араде в долине Беэр-Шева, были обнаружены конопля и ладан. 46

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 723

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,3K