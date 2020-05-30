Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2367, Подмосковье - 735, Санкт-Петербурге – 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За сутки в РФ зафиксировано 8952 новых случая коронавируса.

В Москве за сутки выявили коронавирус у 2367 человек

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