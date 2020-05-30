Коронавирус
РИА НовостиВ Москве за сутки выявили коронавирус у 2367 человек
Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2367, Подмосковье - 735, Санкт-Петербурге – 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За сутки в РФ зафиксировано 8952 новых случая коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Хоккей
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Яруллиным
Советский спорт 05:08
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
VistaNews 04:00
Общество
Появились видео из затопленных поселков в Подмосковье
Житель СНТ «Речное» на окраине Нахабино рассказал «КП», что в одном месте через реку построили дорогу, а воду пустили по трубе, поэтому там может появиться «дамба», если застрянет мусор.
РБК 08:28
Происшествия
В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США
Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался.
RT на русском 08:20
Общество
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Мурашко рассказал о добровольцах для испытаний вакцины от Covid-19
Добровольцы для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса уже набраны.
Mockva.ru 08:20
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
RT на русском вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru вчера в 04:00
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Космос
Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен
Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Общество
Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области
Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до 16 июня включительно.
Блокнот Волгоград вчера в 09:44
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлили до 14 июня
Все цифровые пропуска для рабочих поездок по Москве, которые действовали до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Коммерсантъ 07:22
Политика
Путин предложил членам Совбеза определить позицию России по ДОН
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил сформировать позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН).
RT на русском 07:00
Футбол
Что там с футболом в Украине? 0 заражений у игроков (уже нет), «Динамо» Киев может пролететь мимо ЛЧ, о рестарте объявили за три дня
30 мая матчем «Колос» — «Десна» возобновляется чемпионат Украины, а на следующий день играют «Шахтер» и киевское «Динамо».
Матч ТВ 02:16
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Общество
Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
РБК вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о праве артистов требовать деньги от государства
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства обратно свои вложения.
Lenta.ru 08:11
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Происшествия
В Курской области устраняют последствия урагана
Пока в Курске сверкали молнии, в Болшесолдатском районе в ночь на 30 мая стихия повредила около 30 жилых домов в деревне 1-е Мальцево и селе Любимовка, где также повреждена крыша Дома культуры.
Городские известия (г. Курск) 08:06
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня
Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru 06:24
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23