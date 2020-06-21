Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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В Москве за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса

RT на русском04:10

В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля

Москва 2404:08

В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

ТАСС03:47

В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом

Интерфакс03:58

Штаб: В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля

Агентство Москва03:53

В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

РИА Новости04:02

Менее тысячи случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вечерняя Москва03:46
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Путин назвал неприличным выставление напоказ благосостояния чиновников

Президент РФ Владимир Путин назвал неприличным выставление напоказ благосостояния российских чиновников.
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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«Астон Вилла» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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«Зенит» в гостях разгромил ЦСКА

ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 14:33
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«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»

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Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник 19 июня в 08:34
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Происшествия

В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек

Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
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Баскетбол

Защитник «Галатасарая» Харрисон может перейти в ЦСКА

Греческий портал SDNA сообщает, что московский ЦСКА заинтересован в переходе 25-летнего атакующего защитника Аарона Харрисона из стамбульского «Галатасарая».
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
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Авто

Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
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Единоборства

Майк Тайсон бросил вызов Джону Джонсу, чемпион UFC отвечает

FightTime.ru 06:00
Общество

Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
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Происшествия

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
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Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 04:15
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
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Происшествия

В Норильске пресекли массовую драку

РИА Новости 06:37
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Происшествия

Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы

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Общество

Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:30
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Политика

Владимир Путин: Россия «не приобретала Крым»

Россия "не приобретала Крым", заявил президент РФ Владимир Путин.
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Общество

7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия вчера в 03:45
Политика

Путин рассказал о своем общении с внуками

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что он общается со своими внуками, но выходит это у него нечасто.
ИА Красная Весна 06:31
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