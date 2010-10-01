Коронавирус
РБКВ Москве за сутки выявили менее тысячи заболевших COVID-19
В Москве за последние сутки выявили 968 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный суточный прирост заболевших больше чем за два месяца, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Последний раз меньше тысячи новых случаев заражения за сутки выявили 9 апреля.
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Общество
В Омской области выявили 103 новых случая заражения коронавирусом
REGNUM 19 июня в 03:50
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 миллионов
Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:51
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
RT на русском 03:15
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Космос
«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР
Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
Актуальные Новости вчера в 23:29
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Происшествия
В протестующем американском городе произошла стрельба
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
Шоу-бизнес
Ефремов отказался посещать могилу матери
Матери актера Михаила Ефремова не стало почти год назад 25 июня. Артист не планирует отпрашиваться из-под ареста для посещения кладбища.
Экономика сегодня 04:21
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 18 июня в 10:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Здоровье
В Пермском крае выявлено еще 67 случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлено еще 67 случаев коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 04:43
Футбол
Борис Ротенберг: «„Сочи“ не мог не забивать столько мячей, сколько забил»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу матча с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:22
Политика
Путин заявил, что не любит отчитывать подчиненных «в показном порядке»
Президент России Владимир Путин признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных и никогда не делает этого, несмотря на то, что в Кремле случаются жесткие разговоры.
ТАСС 05:11
Общество
Медик раскрыл способ меньше есть
Восстановить работу вкусовых рецепторов поможет отказ от таких продуктов, которые вызывают пищевую зависимость, и переход к здоровому питанию, в основе которого естественные продукты, в том числе мясо, яйца, рыба и зеленые салаты.
Известия вчера в 21:05
Происшествия
Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
RT на русском вчера в 05:58
Происшествия
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Телеканал РЕН-ТВ показал видео c места, где нашли тело замурованного в бетон мальчика в Астраханской области.
РИА Новости 03:46
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Новый фильм Кристофера Нолона "Довод", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Дэвид Вашингтон, лучше всего смотреть в кинотеатре.
Piter.tv вчера в 12:50
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Известия вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК вчера в 10:52
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
Еще 86 человек за сутки заболели коронавирусом в Тульской области
Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил суточную статистику по эпидемиологической ситуации.
Тульские Известия 04:04
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Общество
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
О погоде в июле месяце рассказали в Гидрометцентре.
Псковское агентство информации 03:30
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28