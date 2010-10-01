В Москве за последние сутки выявили 968 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный суточный прирост заболевших больше чем за два месяца, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Последний раз меньше тысячи новых случаев заражения за сутки выявили 9 апреля.

В Москве за сутки выявили менее тысячи заболевших COVID-19

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