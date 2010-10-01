Коронавирус
РБКВ Москве за сутки выявили менее тысячи заболевших COVID-19
В Москве за последние сутки выявили 968 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный суточный прирост заболевших больше чем за два месяца, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Последний раз меньше тысячи новых случаев заражения за сутки выявили 9 апреля.
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Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 06:50
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Экономика
Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия
Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
Здоровье
В Казахстане могут вернуть строгий карантин
В Казахстане могут вновь ввести строгие карантинные меры, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Профиль 04:16
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Путин рассказал, что часто ночует в Кремле
Президент России Владимир Путин рассказал, что из-за поздней работы часто остается ночевать в Кремле.
Газета.Ru 08:19
Политика
ДНР откроет границу с Украиной 22 июня
«С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины», — говорится в сообщении.
Украина.ру 07:50
Происшествия
В Калининградской области в детском доме произошел пожар
Пожар произошел в Центре помощи детям «Наш дом» в городе Зеленоградске Калининградской области 21 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
ИА Красная Весна вчера в 22:20
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс 05:08
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв
В жилом доме на востоке Киева произошёл взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей здания.
RT на русском 08:36
Футбол
Карпин сравнил чемпионат России с первенством бани или водокачки
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о переносе матча 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и московским "Динамо".
Газета.Ru 08:25
Финансы
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции
Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
RT на русском 08:32
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Энергетика
В Польше оценили подготовку России к кризисным ситуациям
Год окажется трудным из-за ситуации на рынке топлива, однако к концу 2020 года возможны улучшения в данной сфере, считает аналитик.
Экономика сегодня 06:02
Политика
Путин оценил успехи России в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса.
РИА Новости 07:09
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Известия 07:48
Гаджеты
Xiaomi представит мышь с возможностью голосового ввода
На рынках устройство может иметь название Mi Smart Mouse. Помимо опции голосового ввода мышь предусматривает поддержку Bluetooth 5.0.
Evo-rus.com 06:13
Футбол
«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Тула, 20 июня 2020, 19:14 — REGNUM Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче двадцать третьего тура чемпионата России.
REGNUM вчера в 12:14
Политика
Владимир Путин объяснил свою идею о поправках в Конституцию
Жители Москвы и Нижегородской области получили также возможность проголосовать онлайн.
Авторадио 06:43
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00