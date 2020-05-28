За сутки в Москве зафиксировали еще 2054 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В Москве за сутки выявлено 2054 зараженных коронавирусом

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