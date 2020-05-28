Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве за сутки выявлено 2054 зараженных коронавирусом
За сутки в Москве зафиксировали еще 2054 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
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Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам
Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra 07:41
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
РИА Новости 08:26
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова
Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда.
Коммерсантъ 08:13
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Энергетика
Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
Политика
Кабмин ФРГ: Меркель стремится к честному диалогу с РФ и с Путиным
Michael Kappeler / Globallookpress Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга в Берлине заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель будет и впредь пытаться наладить честный и конструктивный диалог с Россией, а также лично с президентом страны Владимиром Путиным, несмотря на существующие сейчас разногласия.
РЕН ТВ 06:15
Происшествия
В Тюмени загорелся бизнес-центр
В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Общество
В России планируют увеличить размер пособия по безработице
В России планируют увеличить размер пособия по безработице, и это коснётся всех без исключения россиян, которые остались без работы.
Ёлдаш 27 мая в 11:14
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru вчера в 01:09
Здоровье
Перечислены противопоказания для ношения масок
UfacityNews.ru вчера в 06:25
Политика
Лукашенко заявил о связи пандемии COVID-19 с политикой
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что пандемия коронавируса является чем-то большим, нежели просто болезнью, половину ее занимает политика.
Газета.Ru 06:48
Общество
Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 07:05
Космос
Зонд Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS
Европейский зонд Solar Orbiter на выходных пролетит сквозь хвост кометы ATLAS.
РЕН ТВ 08:16
Политика
Лондон предложил США объединиться в альянс против китайского 5G
Лондон предложил Вашингтону сформировать альтернативный пул поставщиков технологий для развертывания сетей 5G, дабы не зависеть от Китая, сообщает Times.
Вести.Ru 06:30
Игры
Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders
Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.
REGNUM вчера в 23:52
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Общество
Москвича оштрафовали за неправильно повешенный российский флаг
В постановлении говорится, что при украшении фасада здания мужчина по фамилии Семушкин повесил рядом с входом сразу два флага — флаг России и флаг Москвы, нарушив тем самым закон, по которому триколор всегда должен располагаться слева от остальных полотнищ.
Lenta.ru 08:01
Музыка
Певица Леди Гага выпустила альбом Chromatica
NME сообщает о том, что певица Леди Гага выложила новый альбом под названием Chromatica.
Pravda.Ru 05:39
Кино
Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо
Российская газета вчера в 06:00
Армия и оружие
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Общество
Уткин не хочет сравнивать зарплаты врачей и футболистов
Василий Уткин объяснил, почему некорректно сравнивать зарплаты врачей и футболистов.
Спорт день за днем 06:38
Шоу-бизнес
Пригожину и Лепсу отказали в получении МРОТ
Известно, что эстрадному исполнителю Григорию Лепсу было отказано.
Газета.Ru 07:25
Здоровье
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, введенный в конце марта из-за пандемии коронавируса, продлили до 14 июня, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
ТАСС 07:22