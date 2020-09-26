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Интерфакс
Интерфакс

В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в столице подтверждено 1 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях заражения.В источнике
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Москва 24

В Москве за сутки зарегистрировали 1 792 случаев COVID-19

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РИАМО05:15
Российская газета

В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за сутки составляет 0,6%

Российская газета03:48
Интерфакс

В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

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В Москве число заболевших COVID-19 в 3,7 раза ниже, чем на пике пандемии

РИА Новости04:05
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:19

В космическом агентстве Европы рассказали о поисках инопланетной жизни

Нахождение жизни за пределами Земли — наивысший приоритет для Европейского космического агенства (ЕКА), заявил директор ЕКА по науке Гюнтер Хасингер 24 сентября, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна24 сентября в 11:44
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