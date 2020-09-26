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Интерфакс
Интерфакс

В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в столице подтверждено 1 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях заражения.В источнике
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Москва 24

В Москве за сутки зарегистрировали 1 792 случаев COVID-19

Москва 2405:37
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:19
РИА Новости

В Москве число заболевших COVID-19 в 3,7 раза ниже, чем на пике пандемии

РИА Новости04:05
Интерфакс

В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

Интерфакс03:48
Российская газета

В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за сутки составляет 0,6%

Российская газета03:48
РИАМО

Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,6%

РИАМО05:15
Вечерняя Москва

Оперштаб оценил текущую ситуацию с коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва04:02

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
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Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru23:32
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Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 09:23
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32 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

26 сентября в Амурской области подтверждено 32 новых случая коронавируса: 17 - в Благовещенске, шесть - в Октябрьском районе, по три - в Ивановском и Константиновском районах, два - в Серышевском районе, один - в Благовещенском районе.
Телепорт01:38
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Российская вакцина от коронавируса дает эффект через две недели

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил сегодня, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к инфекции за две недели.
Вестник Кавказа05:24
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.
РБК02:00
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Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
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