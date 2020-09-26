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Интерфакс
Интерфакс

В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в столице подтверждено 1 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях заражения.В источнике
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Москва 24

В Москве за сутки зарегистрировали 1 792 случаев COVID-19

Москва 2405:37
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:19
РИА Новости

В Москве число заболевших COVID-19 в 3,7 раза ниже, чем на пике пандемии

РИА Новости04:05
RT на русском

В Москве за сутки выявили 1792 случая коронавируса

RT на русском04:12
Российская газета

В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за сутки составляет 0,6%

Российская газета03:48
Интерфакс

В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

Интерфакс03:48
РИАМО

Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,6%

РИАМО05:15

На Украине отстранили от работы всех ответственных за учебные полеты

Поручение об отстранении от работы всех лиц, ответственных за организацию учебных полетов дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 сентября в ходе экстренного заседания правительства страны.
ИА Красная Весна06:41
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Ракетный комплекс «Авангард» назвали обесценивающим усилия США по ПРО

Стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» обесценивает разрабатываемую США систему противоракетной обороны (ПРО), заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
Взгляд.ру05:49
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Байден упрекнул Трампа за отсутствие заявлений против Лукашенко

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал своего соперника на выборах, нынешнего президента США Дональда Трампа за его молчание по поводу ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters.
Общественная служба новостей05:49
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