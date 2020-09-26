В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19
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За последние сутки в столице подтверждено 1 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях заражения.В источнике
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В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:19