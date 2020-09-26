В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19
Смотрите также
Первая в России станция опреснения морской воды появится в Крыму
В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка
Байден грозит России последствиями за «вмешательство» в дела США
В Москве два человека пострадали при столкновении Ferrari с маршруткой
Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября
Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе
Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье
Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина
Штаб: Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка
Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы
За последние сутки в столице подтверждено 1 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях заражения.В источнике
Подробнее о событии
В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:19