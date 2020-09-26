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Интерфакс
Интерфакс

В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в столице подтверждено 1 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях заражения.В источнике
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Москва 24

В Москве за сутки зарегистрировали 1 792 случаев COVID-19

Москва 2405:37
Вечерняя Москва

Оперштаб оценил текущую ситуацию с коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва04:02
РИАМО

Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,6%

РИАМО05:15
Российская газета

В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за сутки составляет 0,6%

Российская газета03:48
Интерфакс

В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

Интерфакс03:48
РИА Новости

В Москве число заболевших COVID-19 в 3,7 раза ниже, чем на пике пандемии

РИА Новости04:05
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:19

Российская вакцина от коронавируса дает эффект через две недели

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил сегодня, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к инфекции за две недели.
Вестник Кавказа05:24
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Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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Долги государственного химкомбинат «Енисей» превысили 621 млн рублей

Долг Дарья Антонова © ИА REGNUM Конкурсный управляющий уточнил, что на сегодня в реестр внесены требования кредиторов на сумму 621822996 рублей, из которых более 127 млн рублей — это штрафные санкции.
REGNUMвчера в 20:15