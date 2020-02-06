с чего всё началось

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк СК.

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

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Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Авто Представлен гибридный концепт Haval Concept H Китайская компания Haval продемонстрировала новый концепт Concept H, который принял участие в выставке в Нью Дели.

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