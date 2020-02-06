Происшествия
RT на русскомВ Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк СК.
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