Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк СК.
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с чего всё началось
Следователи СК и сотрудники ФСБ задержали следователя по особо важным делам по подозрению в получении взятки в размере 4,3 млн руб., говорится
 в сообщении СК по городу Москве.
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