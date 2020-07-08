Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
Читать в источнике
Комментировать260

Подробнее о событии

Петра Верзилова вызвали на новый допрос по делу о неуведомлении о двойном гражданстве

Дождь17:04

Петра Верзилова вновь задержали в Москве

Коммерсантъ10:25

Петра Верзилова повезли на шестой обыск

Интерфакс10:52

Верзилов сообщил о своем задержании

РБК10:34

В Москве вновь задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС10:29

В Москве задержали Петра Верзилова

РИА Новости11:04

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вызван сегодня на допрос в Управление по особо важным делам Следственного комитета

Эхо Москвы17:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма

В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru 16:42
14
Происшествия

В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»

В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»).
Известия 17:26
Экономика

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.
РБК 17:00
Футбол

Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины

Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
Газета.Ru 17:29
Армия и оружие

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета 17:11
65
Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
636
Армия и оружие

Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62

Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело вчера в 02:15
5
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал, что подготовленные им доказательства произведут сенсацию в суде.
ТК Звезда 11:09
180
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
146
Общество

В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом

В Москве умерли еще 32 человека с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:23
1,1K
Футбол

Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»

Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
ТАСС Спорт 16:59
Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
48
Общество

Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии

Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости 13:24
Футбол

Де Росси: «Роналду или Месси? Испытываю удовольствие, когда смотрю на Лео»

Есть и другие отличные игроки, такие как Роналду, про которого можно много говорить с точки зрения статистики, достижений и трофеев, но когда я смотрю на Месси, то испытываю удовольствие.
Евро-футбол.ру 17:18
Происшествия

В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы

В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.
Известия 17:22
8
Футбол

Артем Дзюба после матча с «Сочи» ответил недоброжелателям «Зенита»

Спорт день за днем 17:26
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Энергетика

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
РИА Новости 15:14
1,1K
Общество

В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

RZN.info 15:47
55
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
3,6K
Политика

Антонов назвал ложью сообщения о сговоре России с талибами

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сообщения о якобы сговоре России с боевиками «Талибана»* являются полнейшей ложью.
RT на русском 16:50
Футбол

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:28
Происшествия

Адвокат потерпевших: историк Соколов мог скрыться во Франции

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы потерпевшей стороны, обратила внимание на то, что в материалах есть сведения о звонках обвиняемого в посольство Франции в день убийства девушки.
Коммерсантъ 09:48
21
Политика

США назвали действия Китая в Гонконге аннексией

США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
2
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
158
Футбол

«Уфа» одержала победу над «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты "Уфы" в гостях обыграли соперников из "Ростова" в матче 27 тура Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт 15:33
Общество

Полиция разогнала протестующих у парламента Сербии

Известия 16:04
753
Политика

Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой

Московский Комсомолец 07:53
116
Экономика

Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:58
6
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news 17:29
305
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное