Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
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В Москве задержали Петра Верзилова

РИА Новости11:04

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова повезли уже на восьмой обыск

Эхо Москвы14:03

Верзилов сообщил о своем задержании

РБК10:34

В Москве вновь задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС10:29

Петра Верзилова вновь задержали в Москве

Коммерсантъ10:25

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Дождь10:09

Петра Верзилова повезли на шестой обыск

Интерфакс10:52
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Армия и оружие

Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ

Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
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Здоровье

Разрешение на применение препарата от COVID-19 амбулаторно просит РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ГК «Химрар» трудятся над производством лекарства против коронавируса.
Live24 13:23
Экономика

Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
4
Футбол

Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:1. В концовке первой половины встречи главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско было удален с поля.
Вести.Ru 14:35
Технологии

Акции Twitter дорожают на 12% на новостях о создании платформы Gryphon

Стоимость акций сервиса микроблогов Twitter растет в среду вечером на 12%, ранее компания объявила о поиске сотрудников для платформы подписки Gryphon, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 13:20
Общество

В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
Lenta.ru 14:28
1
Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
18
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
1,9K
Футбол

Ганчаренко о разгроме «Оренбурга»: победа ЦСКА не была легкой

РИА Новости 13:40
Армия и оружие

Экс-начальник генштаба Украины предрек «вторжение» России с востока

Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия для разблокирования водообеспечения Крыма введет свои вооруженные силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова, об этом он заявил в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall.
РИА Новости 12:30
15
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Автоспорт

Стал известен размер зарплаты Фернандо Алонсо в Renault

В среду днем команда Renault, как и ожидалось еще с понедельника, объявила о подписании контракта с Фернандо Алонсо.
Autosport.com.ru 14:30
Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Сумму долга снизили на один миллион, теперь Шубскому предстоит выплатить 51 млн рублей.
Народные новости 08:15
3
Общество

Без вакцины может угаснуть распространение коронавируса в мире

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США Константин Чумаков заявил, что распространение коронавирусной инфекции может закончиться до появления вакцины.
ToDay News Ufa 13:59
12
Общество

В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на автомобилях Lada

SpeedMe 04:58
36
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
4K
Политика

МИД ДНР: Контактная группа по вопросам Донбасса открыла работу

«Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении ведомства.
ИА Новороссия 11:00
Политика

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
6
Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

ToDay News Ufa 13:02
22
Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
32
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
320
Политика

Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией

Чехия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью агентству CTK.
RT на русском 11:54
5
Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
33
Общество

На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку

На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку Шторм буквально «срезал» пласт грунта, в котором росли три берёзы.
MySLO.ru 13:36
7
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости вчера в 05:41
959
Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
1,2K
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
1,8K
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
1
Общество

В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
РИА Новости 11:21
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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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