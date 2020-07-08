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ТАССТАСС

В Москве вновь задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова вновь задержали в Москве. Об этом он сам сообщил журналистам.В источнике
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В Москве задержали Петра Верзилова

РИА Новости11:04

В Москве вновь задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС10:29

Верзилов сообщил о своем задержании

РБК10:34

Верзилов сообщил об очередном задержании

Газета.Ru10:33

Петра Верзилова повезли на шестой обыск

Интерфакс10:52

Петра Верзилова вновь задержали в Москве

Коммерсантъ10:25

Следователи по делу Петра Верзилова по второму разу решили обыскивать связанные с ним квартиры

Эхо Москвы15:05
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В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии

Согласно информации от местного населения, террористы планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.
Lenta.ru15:29
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В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич»

Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
РИА Новости12:28
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Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости14:36
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Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости09:48
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«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru04:08

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов, который в последнее время упоминается в основном в контексте популярного телесериала "Сваты", где он играет одну из ключевых ролей, выложил на своей странице в "Инстаграме" новые фотографии, сделанные во время отдыха под Астраханью.
Planet Today07:35
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Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line15:13
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ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru12:41
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