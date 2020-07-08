В Москве вновь задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Смотрите также
Владимиру Путину предложили перенести День России с 12 июня на 1 июля
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» скончалась спустя 11 лет
Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России
Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Минобороны построит трубопровод для переброски воды в Симферополь
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова вновь задержали в Москве. Об этом он сам сообщил журналистам.В источнике
Подробнее о событии