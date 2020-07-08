Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
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В Москве задержали Петра Верзилова

РИА Новости11:04

Петра Верзилова повезли на шестой обыск

Интерфакс10:52

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вызван сегодня на допрос в Управление по особо важным делам Следственного комитета

Эхо Москвы17:02

В Москве вновь задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС10:29

Петра Верзилова вновь задержали в Москве

Коммерсантъ10:25

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Дождь10:09

Верзилов сообщил о своем задержании

РБК10:34
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Экономика

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Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
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Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
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В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности

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Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
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Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
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"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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Футбол

Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»

Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
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Многодетные семьи Иркутской области смогут получить участок или деньги

АиФ Иркутск 21:49
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Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
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Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК 19:28
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Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова

REGNUM вчера в 09:01
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Армия и оружие

Эволюция РПК: Россия получит новый усовершенствованный пулемет

Помимо всего прочего, «шестнадцатый» РПК получил очень удобную рукоятку и встроенный пенал с принадлежностями для чистки.
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Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
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Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
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Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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AP: в США возобновят смертные казни на следующей неделе

Власти США на следующей неделе впервые за более чем 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры преступникам, осужденным на федеральном уровне.
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Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярные мифы, связанные с ведением здорового образа жизни.
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Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре

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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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