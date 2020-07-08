Происшествия
ВедомостиВ Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы». Об этом он сообщил в своем Twitter. По его словам, сотрудники Следственного комитета планируют провести очередной обыск.
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Шоу-бизнес
Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале
Киноафиша России 05:00
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Газета.Ru 20:31
Происшествия
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды
Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
Общество
МВД возбудило дело из-за взлома аккаунта депутата Горелкина в Telegram
МВД возбудило уголовное дело из-за взлома Telegram-аккаунта депутата Антона Горелкина.
РБК 15:43
Автоспорт
Бинотто: Всё оказалось ещё сложнее, чем мы ожидали
Второй этап сезона, который примет австрийский автодром в Шпильберге, получил название Гран При Штирии, и при подготовке к нему инженеры команд могут полагаться на обширную информацию, собранную в предыдущий уик-энд.
F1news.ru 07:11
Политика
СМИ Германии: Путин не позволит Западу унижать Россию
Вывод немецких журналистов гласит о том, что лидер РФ не позволит руководителям Запада унижать Россию.
HotGeo 06:00
Наука
Биологи хотят создать единый атлас живых существ на Земле
Несмотря на высокую степень развития современной науки, на Земле до сих пор нет единого таксономического атласа, который включал бы в себя всех живых существ на планете.
Planet Today 02:47
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
Военное обозрение 13:45
Здоровье
Пульмонолог уточнил, у кого чаще разрушаются легкие при COVID
Пульмонолог добавил, что при изучении последствия COVID, в частности, фиброза легких, врачи ориентируются на опыт предыдущих вспышек коронавирусов — SARS, или атипичной пневмонии.
URA.Ru 20:07
Экономика
Устойчивость экономики России в период коронавируса объяснили в Японии
Кризис из-за пандемии коронавируса для российской экономики оказался "не таким уж страшным", говорит эксперт.
Накануне.Ru вчера в 17:05
Гаджеты
Процессоры Apple для PC получат компоновку big.LITTLE
Согласно слайду, который появился в утечке, компания планирует создавать свои процессоры по схеме big.LITTLE.
Игромания.ру 05:51
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Происшествия
Под колеса КАМАЗа попал дорожный рабочий на трассе в ЕАО
09.07.2020 года в 01.40 на 1731 км автодороги "Чита — Хабаровск" водитель специализированного транспортного средства 692113 (ДМК — 80) на базе КАМАЗ, осуществлял подсыпку дорожного полотна цементом.
EAOmedia.ru 19:35
Происшествия
Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье
Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru 20:14
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 16:21
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 16:18
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ
В прошлом месяце российские дилеры реализовали 112 тысяч 622 новых легковых и лёгких коммерческих машин.
Evo-rus.com вчера в 08:34
Общество
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни – художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип «Ленинграда» на песню «Фотосессия» за пять дней посмотрели более 1,2 млн зрителей.
Evo-rus.com вчера в 03:24
Экономика
Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах
Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
Lenta.ru 20:20
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
Футбол
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины
Soccer.ru 17:28
Общество
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отстыковался от модуля "Пирс" Международной космической станции (МКС) и в ночь на четверг будет затоплен.
ТАСС 15:04