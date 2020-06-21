Происшествия
Взгляд.руВ Москве задержали Петра Верзилова
Сотрудники центра «Э» МВД России задержали в воскресенье в Москве акциониста, участника арт-группы «Война», издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщил источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег
В Воркуте задержан уже бывший сотрудник правоохранительных органов. Его подозревают в умышленном убийстве двух своих коллег.
Ореанда-Новости вчера в 06:18
Происшествия
В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
РИА Новости 13:45
Футбол
«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 30-м туре АПЛ
В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) дерби между«Эвертоном» и «Ливерпулем» завершилось вничью.
RT на русском 15:54
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Вести.Ru 11:03
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Происшествия
Задержанный Верзилов был допрошен по «московскому делу»
"Медиазона" уточнила, что Петр Верзилов был допрошен по "московскому делу" не в качестве подозреваемого.
Интерфакс 15:54
Авто
Специалисты рассказали, стоит ли менять моторное масло в начале лета
Эксперты «Российской газеты» рассказали о случаях, когда следует менять масло в начале лета.
Тарантас Ньюс вчера в 05:15
Футбол
Семак оценил игру с ЦСКА Малкома и Азмуна
Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил игру Малкома в игре 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0). Бразилец оформил в этой игре дубль, который стал первым для него в составе петербургской команды.
Нева Спорт вчера в 15:47
Космос
Новые данные о магнитных свойствах черной дыры в центре Млечного пути
Специалисты Университета Калифорнии изучают особенности магнитных свойств черной дыры, расположенной в центре Млечного пути.
Экология Регионов вчера в 11:49
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Происшествия
В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
Теннис
Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.
Вести.Ru 14:53
Армия и оружие
Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Здоровье
Православная церковь наградила врачей Тверской области
Медалью святителя Симеона II степени награждены: член Общественного совета при Минздраве Тверской области Игорь Алышев; главврач Детской областной клинической больницы Анна Зайцева.
КП - Тверь 12:03
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости 07:18
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру 06:11
Общество
В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места
Очевидцы сняли на видео затопленное Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а пресс-служба ЦОДД сообщает, что также подтопило проезжую часть и в районе железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Футбол
Селюк поддерживает уход Гончаренко из ЦСКА
Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, отреагировал на слухи о том, что наставник Виктор Гончаренко может уйти из команды.
Bookmaker-ratings.ru 12:03
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»
Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
Тульские Известия вчера в 12:41
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38