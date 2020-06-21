Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руВ Москве задержали Петра Верзилова

Сотрудники центра «Э» МВД России задержали в воскресенье в Москве акциониста, участника арт-группы «Война», издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщил источник в правоохранительных органах.
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СМИ сообщили о задержании издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

РБК11:49

ТАСС: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержал центр «Э»

Фонтанка.Ру09:48

«Интерфакс»: Верзилова доставили в СК по делу о призывах к экстремизму

Медиазона09:34

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС08:23

Стала известна возможная причина задержания Петра Верзилова

Lenta.ru08:48

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова задержали в Москве сотрудники центра «Э» МВД России

Эхо Москвы15:02

Источник сообщил, что Верзилов дает объяснения по делу об экстремизме в интернете

Интерфакс09:29
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

Газета.Ru 02:34
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Происшествия

В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег

В Воркуте задержан уже бывший сотрудник правоохранительных органов. Его подозревают в умышленном убийстве двух своих коллег.
Ореанда-Новости вчера в 06:18
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Происшествия

В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

РИА Новости 13:45
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Футбол

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 30-м туре АПЛ

В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) дерби между«Эвертоном» и «Ливерпулем» завершилось вничью.
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Политика

На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Футбол

Локомотив — Оренбург 1:0

Вести.Ru 11:03
Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
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Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
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Кино

Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

REGNUM 12:46
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Происшествия

Задержанный Верзилов был допрошен по «московскому делу»

"Медиазона" уточнила, что Петр Верзилов был допрошен по "московскому делу" не в качестве подозреваемого.
Интерфакс 15:54
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Кино

Люди нашли отсылку на Covid-19 в фильме Marvel, но правда оказалась смешнее

Ридус 02:07
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Авто

Специалисты рассказали, стоит ли менять моторное масло в начале лета

Эксперты «Российской газеты» рассказали о случаях, когда следует менять масло в начале лета.
Тарантас Ньюс вчера в 05:15
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Футбол

Семак оценил игру с ЦСКА Малкома и Азмуна

Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил игру Малкома в игре 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0). Бразилец оформил в этой игре дубль, который стал первым для него в составе петербургской команды.
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Новые данные о магнитных свойствах черной дыры в центре Млечного пути

Специалисты Университета Калифорнии изучают особенности магнитных свойств черной дыры, расположенной в центре Млечного пути.
Экология Регионов вчера в 11:49
Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Происшествия

В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков

В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
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Теннис

Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.
Вести.Ru 14:53
Армия и оружие

Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии

Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
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Здоровье

Православная церковь наградила врачей Тверской области

Медалью святителя Симеона II степени награждены: член Общественного совета при Минздраве Тверской области Игорь Алышев; главврач Детской областной клинической больницы Анна Зайцева.
КП - Тверь 12:03
Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

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Игры

Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены

Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру 06:11
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Общество

В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места

Очевидцы сняли на видео затопленное Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а пресс-служба ЦОДД сообщает, что также подтопило проезжую часть и в районе железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".
Московский Комсомолец вчера в 08:50
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
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Селюк поддерживает уход Гончаренко из ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, отреагировал на слухи о том, что наставник Виктор Гончаренко может уйти из команды.
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Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»

Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
Тульские Известия вчера в 12:41
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Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости 15:57
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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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