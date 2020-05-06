В столице были задержаны три активиста московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». Их подозревают в участии в акции у Дома правительства РФ. В своих квартирах задержали Бориса Шепелюка и Анну Щуку.

В Москве задержали активистов, которых подозревают в участии в акции у Дома правительства

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