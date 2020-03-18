Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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с чего всё началось

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

В МВД уточнили, что подозреваемые вернулись через несколько дней на место преступления и подожгли две машины на территории дилерского центра. Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей.
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Полиция задержала шестерых обстрелявших автосалон на юге Москвы мужчин

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В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

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МВД медиавчера в 23:30
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 17:47
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Происшествия

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Газета.Ru 03:13
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Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
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Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru вчера в 06:07
Кино

Мюзикл «Кошки» стал худшим фильмом кинопремии «Золотая малина»

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Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
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«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

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Народные новости вчера в 09:46
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Насиловавший 15-летнюю дочь житель Вольска получил 15 лет колонии

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Коммерсантъ Саратов 05:52
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Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан

Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
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Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса

Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 16 марта в 16:12
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
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Общество

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
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В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места

Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
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Шоу-бизнес

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Как сообщает Page Six, церемонию бракосочетания пришлось отложить из-за вспышки коронавируса.
ИА InterMedia 03:33
Экономика

Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Эхо Москвы 16 марта в 15:02
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Трупы начали проверять на коронавирус в Петербурге

Петербургские медицинские службы начали проверку трупов на наличие инфицирования коронавирусом.
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Общество

Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы

Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
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Рост заболеваемости коронавирусом предрек российский инфекционист

В течение ближайших недель в России может произойти рост заболеваемости из-за распространения коронавируса, сообщил «Ленте.ру» кандидат медицинских наук РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.
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Политика

Дума приняла во II чтении законопроект об онлайн-продаже лекарств

Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов.
ТАСС 05:57
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