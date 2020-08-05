Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
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Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Игры
Microsoft продолжит поддержку Xbox Live Gold
Microsoft не планирует прекращать поддержку Xbox Live Gold. Об этом представитель компании рассказал в комментарии для издания The Verge.
CyberSport.ru 14:37
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Футбол
«Интер» и «МЮ» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Российская газета 17:03
Экономика
Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы
По итогам этого года большинство девелоперов (77%) прогнозируют снижение объемов выручки и (или) прибыли.
Российская газета 17:01
Хоккей
Сборная России U20 забила «Сочи» 6 голов
В первом периоде в воротах сочинцев оказалось три шайбы, во втором - две, и в третьей 20-минутке ещё одна влетела в сетку хозяев.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 10:42
Общество
Астероид 2009 PQ приблизится к Земле в среду
Астероид 2009 PQ размером примерно с футбольное поле пройдет на расстоянии 3,2 млн км от Земли в среду, 5 августа.
Известия вчера в 18:48
Происшествия
Крупный пожар охватил рынок эмирата Аджман в ОАЭ
Крупный пожар вспыхнул на рынке в промышленной зоне эмирата Аджман на северо-востоке ОАЭ, сообщает эмиратская газета "Аль-Халидж".
Москва 24 13:09
Спорт
Велогонщик Якобсен впал в кому после столкновения на трассе в Польше
Гонщик команды Deceuninck — Quick-Step Фабио Якобсен получил тяжелейшие травмы в результате завала на финише первого этапа веломногодневки «Тур Польши».
RT на русском 16:16
Армия и оружие
Киев намерен усилить свои ВМС американскими ПКР ВGM-176В Griffin
Как сообщает агентство «АрмияИнформ», Украина заинтересована в противокорабельных ракетах ВGM-176В Griffin, производимых в США.
ГЛАС.RU 11:51
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:40
Футбол
Шамиль Газизов: «Спартак» в этом сезоне будет бороться за титул
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о целях красно-белых на предстоящий сезон.
Вести.Ru 16:04
Армия и оружие
Дханоа: российские ЗРК дают преимущество Индии над Пакистаном
По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном.
Политическая Экспертиза 05:18
Футбол
Газизов: Кокорин перешел в «Спартак» не из-за денег
Финансовый вопрос не стоял во главе угла для Александра Кокорина в переговорах с московским "Спартаком".
ТАСС Спорт 16:46
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Экономика
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ 13:58
Общество
Взрывы в порту Бейрута уничтожили почти все запасы зерна
Взрывы в порту Бейрута нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности столицы Ливана, так как в результате них пострадали наполненные пшеницей зернохранилища, сообщает Associated Press.
Интерфакс 07:36
Футбол
Объявлены арбитры Суперкубка России и матчей первого тура РПЛ
Как информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встреча «Спартака» и «Сочи» досталась бригаде арбитров во главе с Василием Казарцевым.
RT на русском 16:45
Футбол
«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса
По всей видимости, «Милан» возобновил интерес к 26-летнему хавбеку. В завершившемся сезоне Барриос в 35 матчах за «Зенит» забил один мяч.
Чемпионат 13:18
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Здоровье
Врач рекомендовала есть дыню для поднятия настроения
Содержащиеся в мякоти дыни полезные вещества благотворно влияют на нервную систему человека и улучшают настроение.
Агентство Москва 03:36
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Происшествия
Власти Ливана назвали число жертв при взрыве в Бейруте
Neva.Today 12:05