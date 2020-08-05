Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
Читать в источнике
Оценить312
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Кино
«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире
Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии.
Бел.Ру 02:44
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Политика
МИД КНР обвинил США в «политике вмешательства»
Продолжение политики вмешательства во внутренние дела другой страны имеют цель сдержать и дестабилизировать КНР, но они обречены на провал, заявил китайский министр иностранных дел Ван И в ответ на критику в адрес Коммунистической партии.
Ридус 13:27
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Политика
Дуров увидел угрозу интернету в действиях США против TikTok
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что США создают опасный прецедент, угрожая заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории.
Газета.Ru 13:19
Здоровье
Медики БСМП написали открытое письмо к губернатору Курской области
Медики Курской БСМП обратились с открытым письмом к губернатору Роману Старовойту, а также к замглавы региона Андрею Белостоцкому, председателю облздрава Елене Палферовой и к главному санитарному врачу Курской области Олегу Климушину.
Kurskcity.ru 05:55
Авто
Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер
11 ноября 2020 года состоится онлайн-дебют нового кросс-купе Infiniti QX55.
Новые автомобили 12:47
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США по итогам минувшей недели снова снизились. Об этом сообщило Министерство энергетики США.
Деловое.ТВ 13:44
Футбол
Ананидзе подпишет контракт с «Ротором»
27-летний грузинский атакующий полузащитник Джано Ананидзе подпишет контракт с «Ротором», сообщили в «РБ-Спорт».
Спорт день за днем 13:37
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Путешествия
При закрытых границах в Россию за три месяца приехали 0,5 млн человек
Две трети иностранцев, приехавших в Россию в разгар пандемии были гражданами пяти государств: Казахстана, Украины, Белоруссии, Узбекистана, а также Филиппин.
РБК 08:04
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Культура
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов
В конкурсе Института развития интернета на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов, они получат поддержку со стороны государства, сообщает пресс-служба ИРИ.
Rambler News Service 12:00
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09