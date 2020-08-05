Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
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Источник: задержанный Алексей Гришин не работает проректором МГУ с 28 июля

ТАСС12:19

В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин

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В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
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РИА Новости 06:17
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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