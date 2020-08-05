Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
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Политика
Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе
Белорусский президент пообещал дать «зеленый свет» правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить «экстрадицию преступников» в Россию и на Украину, указал журналист.
Взгляд.ру 15:05
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:51
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Шоу-бизнес
Рианна смыла макияж с лица на камеру и удивила поклонников
Поклонников удивила естественная красота знаменитости, и они высказались на эту тему под видео.
Lenta.ru 14:33
Происшествия
«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса последствий взрыва в Бейруте
"Роскосмос" недавно опубликовал свежие спутниковые снимки порта города Бейрута до взрыва и сразу после него.
DixiNews 11:50
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Авто
Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей
Автоновости дня 14:50
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.
РБК 08:01
Музыка
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Соловей.Инфо 03:21
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Футбол
ЦСКА подписал пятилетний контракт с аргентинцем Адольфо Гайчем
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч заключил контракт с ЦСКА сроком на пять лет, сообщается на сайте футбольного клуба.
Коммерсантъ 13:00
Происшествия
BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла
Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке российской столицы, одна из них умерла до прибытия врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.
Газета.Ru 15:35
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Натана Аке
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Борнмута» Натана Аке.
Чемпионат 15:22
Здоровье
Какие продукты очистят суставы от солей
Врач диетолог Сергей Обложко назвал продукты, которые способны очистить от солей суставы.
ГлавУфа 10:15
Футбол
Гарет Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» начнется в 22:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 13:20
Общество
Астероид размером с футбольное поле разминулся с Землей
Астероид 2009 PQ1, чьи размеры сопоставимы с футбольным полем, разминулся с Землей. Об этом сообщили в НАСА, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:32
Экономика
Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение.
REGNUM 04:18
Футбол
«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном
Футболист сборной Перу Фарфан присоединился к "Локомотиву" зимой 2017 года, в составе команды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.
Интерфакс-Спорт 11:33
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф назначили в связи с тем, что "Газпром" отказался предоставить запрошенную регулятором информацию по газопроводу "Северный поток – 2".
Evo-rus.com 12:23
Экономика
Число открытых индивидуальных инвестсчетов превысило 2,5 млн
Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июля превысило 2,5 млн, говорится на сайте Московской биржи.
ТАСС 11:28
Армия и оружие
Началось серийное производство нового российского пистолета «Удав»
В серийное производство запущен новейший российский пистолет "Удав".
Российская газета 05:57
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32