Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
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Источник: задержанный Алексей Гришин не работает проректором МГУ с 28 июля

ТАСС12:19

В Москве задержали бывшего министра Самарской области

Москва 2409:56

В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин

Известия Мордовии04:02

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Комсомольская правда11:39

Проректора МГУ Гришина задержали и отправили в Саранск

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В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

РИА Новости09:53

Задержан уроженец Саранска Алексей Гришин: шокирующие кадры из его подмосковного дворца

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Финансы

ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

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Происшествия

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Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
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Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

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Автоновости дня 14:50
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Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Общество

Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге

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Музыка

О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни

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Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
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Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
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Происшествия

BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла

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Газета.Ru 15:35
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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Натана Аке

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Здоровье

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Врач диетолог Сергей Обложко назвал продукты, которые способны очистить от солей суставы.
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В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

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Футбол

Гарет Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» начнется в 22:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
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Экономика

Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение

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Футболист сборной Перу Фарфан присоединился к "Локомотиву" зимой 2017 года, в составе команды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.
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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
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«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф назначили в связи с тем, что "Газпром" отказался предоставить запрошенную регулятором информацию по газопроводу "Северный поток – 2".
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Экономика

Число открытых индивидуальных инвестсчетов превысило 2,5 млн

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июля превысило 2,5 млн, говорится на сайте Московской биржи.
ТАСС 11:28
Армия и оружие

Началось серийное производство нового российского пистолета «Удав»

В серийное производство запущен новейший российский пистолет "Удав".
Российская газета 05:57
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Экономика

Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%

Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
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