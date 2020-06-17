Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит». Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Речь идет о Михаиле Дорогинине, Алексее Горлине и Юлии Финкельштейн.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Кинопродюсер Глоцер попал в следственный триллер

Коммерсантъ16:42

По подозрению в хищении 13 млрд руб. задержали менеджеров банка-банкрота

РБК12:30

Трех экс-сотрудников банка «БФГ-Кредит» обвинили в растрате 12,9 млрд

РЕН ТВ11:36

Три человека задержаны за растрату около 13 млрд руб. в московском банке

Интерфакс11:57

Бывших банкиров подозревают в растрате 12,9 млрд рублей

News.ru11:55

Трое экс-сотрудников банка «БФГ - Кредит» задержаны по подозрению в растрате

Известия11:50

Задержаны трое экс-сотрудников кредитного управления банка «БФГ-Кредит»

ТАСС11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Здоровье

О пользе воды при отказе от курения заявил врач

Live24 00:55
42
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru 21:10
75
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
2,5K
Политика

Минюст США подал в суд на Джона Болтона

В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
7
Политика

Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
486
Происшествия

Допрос Ефремова по делу о ДТП завершился спустя 5 часов

Известия 13:26
192
Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
2,2K
Общество

В Багдаде четыре ракеты упали рядом с посольством США

По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, рядом с посольством США.
Российская газета 21:00
Футбол

Давид Луис взял вину за крупное поражение от «Манчестер Сити» на себя

Газета.Ru 21:57
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
2,3K
Общество

Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
149
Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
84
Армия и оружие

США продадут Украине 16 патрульных катеров за $600 млн

Новый День 17:56
2
Политика

Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста

Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision 03:07
170
Технологии

Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ 19:04
Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 14:02
176
Общество

Памятник шведскому королю предложили заменить статуей Греты Тунберг

Памятник шведскому королю Карлу XII предложили заменить статуей Греты Тунберг. С инициативой выступил бывший мэр города Умео Ян Бьёринге.
Piter.tv 09:33
19
Политика

Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.
Интерфакс 18:49
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
161
Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 51 человека

«Из 51 новых случаев COVID-19: 2 чел. — прибывшие из регионов РФ, 5 чел. — работники с рудника п. Ирокинда, 9 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:42
147
Музыка

О награде от проституток за песню «Путана» рассказал Газманов

Live24 09:32
12
Кино

Шоураннер «Ведьмака» опубликовала фотографию Тома Хиддлстона — фанаты спорят, какая роль ему подойдет

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что ей нужно поговорить с подписчиками о Локи из вселенной Marvel, и опубликовала в твиттере фотографию Тома Хиддлстона в образе персонажа.
CyberSport.ru 06:55
Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
722
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
20
Общество

Попова: через месяц число больных COVID-19 достигнет минимума

Москва, 17 июня 2020, 22:48 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова считает, что через месяц в стране будет достигнуто минимальное число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.
REGNUM 15:48
178
Фигурное катание

Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21
5
Общество

На Сахалине оценили первые экономические последствия коронавируса

В первом квартале 2020 года фонд ОМС получил доходы в размере 6038298500 рублей, это 25,5 процента от утвержденного плана.
Сахалин.Инфо вчера в 18:31
Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета 19:30
3
Армия и оружие

Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
Газета.Ru 17:01
4
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
243
Как работают Яндекс.Новости?
Главное