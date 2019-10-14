с чего всё началось

Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий. В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски.

Следственный комитет России (СКР) показал видео с нападениями на сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции, которая прошла 27 июля в Москве. Ролик разместили на YouTube-канале СКР.

СК показал новое видео с нападениями на росгвардейцев на акции 27 июля

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