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РБКСК показал новое видео с нападениями на росгвардейцев на акции 27 июля
Следственный комитет России (СКР) показал видео с нападениями на сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции, которая прошла 27 июля в Москве. Ролик разместили на YouTube-канале СКР.
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Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий. В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски.
с чего всё началось
Следователи задержали еще четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись, говорится на сайте СК РФ.Москва 2408:12
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