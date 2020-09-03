В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
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В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова. Как сообщается, задержание связано с нарушением закона о проведении митингов. Пивоварова доставили в ОВД "Тверской".В источнике
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