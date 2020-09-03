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РИА Новости
РИА Новости

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова. Как сообщается, задержание связано с нарушением закона о проведении митингов. Пивоварова доставили в ОВД "Тверской".В источнике
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РИА Новости

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

РИА Новости13:43
РИАМО

Исполнительного директора «Открытой России» задержали в Москве

РИАМО13:35
Интерфакс

В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»

Интерфакс12:45
Фонтанка.Ру

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Фонтанка.Ру11:59
Коммерсантъ

В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»

Коммерсантъ11:56
Znak.com

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

Znak.com11:49
РБК

«Открытая Россия» сообщила о задержании своего исполнительного директора

РБК12:16

Население острова Пасхи исчезло из-за изменений климата

Исследователи пришли к выводу, что демографический спад населения Рапануи был связан с долгосрочными последствиями изменений климата, в результате чего у аборигенов крайне истощились возможности для воспроизводства продуктов питания.
Naked Science12:41

Меркель потребовала реакции России на ситуацию с Навальным

Германия ждет от российской стороны реакции по вопросу происшествия с блогером Алексеем Навальным, сообщила в четверг в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Взгляд.ру08:30
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JBL выпустила 3 модели флагманских беспроводных наушников

JBL TUNE 225TWS В отличии от предыдущей версии, модель получила новые 12мм динамические драйверы с поддержкой технологии Pure Bass, а также значительный прирост в длительности работы – 5 часов на одном заряде и до 25 суммарно с кейсом.
ITZine.ruвчера в 10:14
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что готов работать совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы объединить усилия с международным сообществом для защиты итогов Второй мировой войны и международной справедливости», – пишет агентство.
CT news05:11
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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В системе из трех звезд зафиксировано разрушение протопланетного диска

Астрономы впервые получили прямое наблюдательное доказательство разрушения протопланетного диска группой его родительских звезд, в результате которого он деформировался и в нем появились наклонные кольцевые структуры.
Ин-спейс.ру14:00
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Производитель электронных сигарет Juul продолжит сокращение штата

Американский производитель электронных сигарет Juul Labs Inc. планирует продолжить сокращение штата после после ликвидации около трети рабочих мест ранее в 2020 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо гендиректора компании Кей-Си Кростуэйта сотрудникам.
Интерфакс04:45

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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