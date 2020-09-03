За сутки 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 13 человек с пневмнонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.