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РИА Новости
РИА Новости

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова. Как сообщается, задержание связано с нарушением закона о проведении митингов. Пивоварова доставили в ОВД "Тверской".В источнике
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Эхо Москвы

В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Эхо Москвы18:08
Znak.com

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

Znak.comвчера в 11:49
РИАМО

Исполнительного директора «Открытой России» задержали в Москве

РИАМОвчера в 13:35
РБК

«Открытая Россия» сообщила о задержании своего исполнительного директора

РБКвчера в 12:16
Коммерсантъ

В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»

Коммерсантъвчера в 11:56
РИА Новости

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

РИА Новостивчера в 13:43
Интерфакс

В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»

Интерфаксвчера в 12:45

Следствие приземлилось в «Аэропортах Красноярья»

Экс-гендиректор предприятия обвиняется в коррупции и других преступлениях Завершено расследование дела бывшего гендиректора федерального казенного предприятия (ФКП) "Аэропорты Красноярья" Максима Андраханова.
Коммерсантъвчера в 08:29

В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок «Лада»

Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости20:05

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.
Lenta.ru21:07