Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек. Он отметил, что обыск в офисе пока не проводился, но, вероятно, скоро начнется.
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Адвокат прокомментировал ситуацию с директором «Открытой России»

RT на русском05:01

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

РИА Новости04:41

Директор «Открытой России» Пивоваров задержан у здания организации

Газета.Ru04:14

Правозащитники сообщили о задержании директора «Открытой России»

РБК04:28

Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

ТАСС04:10

В Москве задержан директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

Интерфакс03:51

В Москве задержан директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров

Эхо Москвы04:38
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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
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Елевич высказался о травле Шенгелии в Грузии из-за перехода в ЦСКА

Как сообщает «Чемпионат», профессиональный баскетболист, бывший главный тренер российской сборной по баскетболу Сергей Елевич высказала по поводу недавнего инцидента травли грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии.
CT news вчера в 09:46
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Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК 05:49
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

Evo-rus.com 02:48
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Авто

Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля

РБК 05:08
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Общество

Собянин: Театры и кинотеатры Москвы откроются 1 августа

"С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", - отметил глава города.
Российская газета 05:53
Политика

Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина

Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
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Здоровье

Раскрыты причины всплеска коронавируса в Самарской области

В территориальном управлении Роспотребнадзора по Самарской области разъяснили, почему в регионе резко увеличилось количество заболевших коронавирусом.
КТВ-Луч 02:56
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Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".
Газета.Ru 03:47
Общество

В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
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Общество

В РСТ допустили возобновление международного авиасообщения в августе

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.
RT на русском 04:22
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
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Джоан Роулинг подписала письмо о засилье толерантности на Западе

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Политика

Медведев рассказал о главных качествах для поста президента

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по просьбе журналистов рассказал о главных качествах, которые необходимы для работы на посту президента.
Российская газета 04:18
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Происшествия

Флойд заявил полицейским о проблеме с дыханием более 20 раз

За несколько минут до смерти Флойд сообщил полицейским, что «не может дышать» более 20 раз говорится в сообщении издания.
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Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят

Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Общество

Смольный отказался согласовывать митинг против поправок в Конституцию

Peterburg2.ru 05:52
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Экономика

«Архбум» подписал инвестиционное соглашение с Ульяновской областью

Документ подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова.
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Общество

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.
Известия 05:05
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
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Гаджеты

Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро

MobiDevices 04:16
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

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Общество

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Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад.
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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Кино

Студия Universal перенесла новую часть «Хэллоуина» на 2021 год

В написании сценария к фильму о загадочном маньяке с протезом в виде крюка участвовал Джордан Пил — режиссер знаменитых хорроров "Прочь" и "Мы".
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Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

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Наука

Стало известно, как технология 5G влияет на здоровье человека

Ученые подвергали эмбрионы на протяжении 2-х дней радиочастотному излучению 3,5 ГГц, которое используется смартфонами с поддержкой 5G-сетей.
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Политика

Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
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Экономика

Госдума приняла во II чтении проект о документообороте для tax free

Госдума приняла во втором чтении законопроект об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free.
РИА Новости вчера в 05:43
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