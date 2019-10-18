Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе. По предварительным данным, это был первый транш из 12-миллионой взятки.
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Спорт
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RT на русском 01:47
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В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Экономика
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РБК 01:04
Происшествия
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РИА Новости 03:15
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
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Общество
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Lenta.ru 02:18
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Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте троих обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной.
Ведомости Урал вчера в 08:38
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Шоу-бизнес
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Политика
Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России
Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
Экономика
Региональная социальная доплата в КБР поддержит пенсионеров
«Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера в данном субъекте Российской Федерации», - говорится в сообщении.
РИА Кабардино-Балкария 02:17
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Футбол
Зидан и Погба провели встречу в Дубае
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в Дубае, сообщает Mirror.
Чемпионат вчера в 20:03
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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Игры
Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds
За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.
Gmbox.ru 03:12
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Общество
В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года
Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
Газета.Ru вчера в 19:14
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В Барселоне вновь произошли беспорядки
В Барселоне вновь произошли беспорядки.
Эхо Москвы 01:30
Экономика
Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки
Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
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Парламентская газета 02:20
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Авто
ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Sport24.ru 16 октября в 15:09