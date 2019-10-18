Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе. По предварительным данным, это был первый транш из 12-миллионой взятки.
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Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку

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Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку

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Руководство ОМВД «Дорогомилово» задержали за взятку в 3,5 млн рублей

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